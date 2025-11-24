Probierz trenerem Legii?! Boniek wypalił: Ma większe doświadczenie od Papszuna

Od 31 października Legia Warszawa szuka trenera. Wówczas - po odpadnięciu z Pucharu Polski - pożegnano się z Edwardem Iordanescu, a drużynę prowadzi obecnie Inaki Astiz. W ostatnich dniach mocno jest grany angaż Marka Papszuna, lecz wciąż nie ma porozumienia między Legią a Rakowem Częstochowa. Tymczasem Zbigniew Boniek niedawno na platformie X zaskoczył kibiców. Zaproponował, by stołeczny klub sięgnął po Michała Probierza, który od czerwca pozostaje bez pracy. Wówczas przestał być selekcjonerem reprezentacji Polski.

Dlaczego Boniek opublikował tego typu wpis? Jest wyjaśnienie

Na kanale "Prawda Futbolu" Roman Kołtoń poprosił legendę polskiej piłki o doprecyzowanie słów na temat Probierza. Niektórzy kibice myśleli bowiem, że Boniek żartował, proponując Probierza Legii Warszawa. Teraz potwierdził, że wszystko było napisane na poważnie. Zaczął porównywać Probierza do Papszuna.

- Probierz ma zdecydowanie większe doświadczenie. Papszun przed Rakowem nie prowadził żadnej wielkiej drużyny. Ja się pytam, czy Michał Probierz nie musi już pracować? (...) Myślę, że Michał usiądzie przed lustrem, spojrzy na siebie i wyciągnie wnioski z błędów, jakie popełniał. Ta jego kariera trenerska nie jest zła. On owszem nic wielkiego nie wygrał, ale pamiętajmy, że nie prowadził mocnych zespołów. Nie zdobył mistrzostwa Polski z Jagiellonią Białystok przez niuanse - podkreślił Boniek.

- Krytykowałem Probierza, bo zrobił szalone błędy w reprezentacji i musiał podać się do dymisji, ale czy on jest gorszy od Inakiego Astiza? - dopytywał.

Chaos w Legii. "Osłabia wszystkich"

Boniek poruszył jeszcze kwestię przeciągających się negocjacji. Atmosfera w Rakowie Częstochowa po informacjach na temat ewentualnych przenosin Papszuna zapewne nie jest dobra. W dodatku "Medaliki" przegrały ligowy mecz z Piastem Gliwice (1:3). W Legii natomiast od dawna dzieje się źle. Dopiero 13. miejsce w PKO Ekstraklasie ewidentnie to pokazuje.

- Jestem ciekawy, jak długo ten chaos będzie trwał. Można go rozwiązać w ciągu pięciu minut, jakby była chęć każdej ze stron. Tymczasem brak tego rozwiązania osłabia wszystkich - skwitował Boniek.

