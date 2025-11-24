Te statystyki ośmieszają Legię. "Najgorsza w całej Ekstraklasie"

Drużyna z Warszawy w lidze strzeliła tylko 18 bramek. Mniej od niej zdobyły wyłącznie Piast Gliwice (16) oraz Arka Gdynia (13). To jednak zestawienie, które może nie prowadzić do wielu odkrywczych wniosków. W przeciwieństwie do innych liczb, które dobitnie udowadniają dlaczego Legia strzela tak mało goli.

Zobacz wideo Kosecki ostro o piłkarzach Legii: Na niektórych z was się nie da patrzeć

Legia najgorsza. I to w kilku statystykach strzeleckich

Urbański przytoczył dane z oficjalnej strony Ekstraklasy, która podaje, jaki procent celnych strzałów zespołu kończy się bramką. W przypadku Legii ta skuteczność wynosi zaledwie 10,9%. To najmniej w całej Ekstraklasie.

Ale to jeszcze nie wszystko. "Zaledwie 23% celnych strzałów na bramkę w wykonaniu Legii kończy się jej golem. Spośród wszystkich strzałów (także niecelnych) – tylko 6%. Pod oboma względami Legia jest najgorsza w całej Ekstraklasie!" - napisał "AbsurDB".

Efekt tych strzeleckich "popisów" Legii jest taki, że jej najlepszym strzelcem w lidze jest Mileta Rajović, który zdobył zaledwie trzy gole. Nie ma w lidze drugiego zespołu, którego najlepszy strzelec miałby tylko trzy bramki na swoim koncie.

Dziennikarz Weszło podał też ciekawą statystykę związaną ze średnią celnością na bramkę strzałów piłkarzy Ekstraklasy. U graczy, którzy w sezonie oddali co najmniej dziesięć takich prób, średnio 35% uderzeń leci w światło bramki. W Legii pod tym względem najlepszy jest wspomniany Rajović, którego wynik to... 34%. Za to ekipa z Warszawy posiada aż czterech zawodników w gronie trzydziestu piłkarzy ligi, których strzały najczęściej lądują w trybunach.

Pytanie, czy nowy trener Legii - niezależnie od tego, kto nim zostanie - będzie potrafił odmienić tę statystykę. W końcu złośliwi mogliby powiedzieć, że strzelecka niemoc Legii nie wynika ze złej taktyki ale określonego zestawu umiejętności piłkarzy stołecznej drużyny.

