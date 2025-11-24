Dyrektor klubu Ekstraklasy zabrał głos ws. transferu Grosickiego. Króciutko

Kiedy Robert Dobrzycki został właścicielem Widzewa Łódź, to stało się jasne, że klub dokona wzmocnień. Niektóre transfery robiły latem wrażenie, ale wrażenia na pewno nie robi sytuacja Widzewa w PKO Ekstraklasie. Podopieczni Igora Jovicevicia zajmują 13. miejsce w tabeli z dorobkiem 17 "oczek". W ostatnich czterech spotkaniach łodzianie zdobyli zaledwie punkt. Wszyscy na czele z trenerem zdają sobie sprawę z faktu, że zespół gra poniżej oczekiwań.

REKLAMA

Zobacz wideo Papszun pasuje do Legii? Kosecki: Nie ma trenera, który nie chciałby poprowadzić tego klubu

Grosicki rozmawia z Widzewem? "Absolutnie zaprzeczam"

Pewne jest, że Dobrzycki nie zatrzyma się i będzie planował kolejne transfery. Plan Widzewa zakłada mniejszą liczbę ściągniętych graczy, ale mają oni z miejsca dodać sporo jakości do gry. Być może efekty wielkich wydatków łodzian zobaczymy dopiero za kilka miesięcy.

W ostatnim czasie pojawiły się informacje, że Widzew jest mocno zainteresowany jedną z największych gwiazd ligi - Kamilem Grosickim. Trudno wyobrazić sobie kapitana Pogoni Szczecin w innym klubie w Polsce, lecz w piłce widzieliśmy już nie takie rzeczy. Do całej sprawy odniósł się przedstawiciel Widzewa.

- Bylibyśmy szaleńcami, gdybyśmy mieli szansę sprowadzenia Kamila Grosickiego i nie chcielibyśmy z niej skorzystać. Absolutnie zaprzeczam jednak jakimkolwiek rozmowom prowadzonym z Kamilem - powiedział Piotr Burlikowski, dyrektor ds. Pionu Sportowego Widzewa Łódź w rozmowie z TVP Sport.

Grosicki ma spory wpływ na grę Pogoni

37-letni Grosicki rozegrał w tym sezonie 16 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Strzelił siedem goli i zanotował cztery asysty. Potwierdza tym samym, że jest motorem napędowym Pogoni Szczecin.

Jego klub - podobnie jak Widzew - nie zachwyca w PKO Ekstraklasie. Portowcy plasują się obecnie tuż nad strefą spadkową i z pewnością liczą na domowe zwycięstwo w najbliższym starciu z Zagłębiem Lubin.

Najnowszy Magazyn.Sport.pl już jest! Polscy skoczkowie zaczynają sezon olimpijski, a eksperci Sport.pl opisują różne konteksty nadchodzącej rywalizacji. Pogłębione analizy, komentarze, historie i kapitalne wywiady przeczytasz >> TU