Fortuna! Media: Tyle pieniędzy Raków żąda od Legii za Papszuna

- Marek Papszun jest już z Legią Warszawa dogadany. Druga kwestia to jak kluby się dogadają odnośnie de facto transferu. To jest informacja, jaką możemy dziś państwu przekazać. Legia złożyła dziś oficjalną ofertę wykupu kontraktu Marka Papszuna. Dzisiaj ta oferta pojawiła się w Częstochowie. Oferta została jednak uznana za, to jest oficjalny cytat, "skrajnie obrażającą". To jest raczej początek negocjacji niż ich finisz - mówił dziennikarz Krzysztof Marciniak. Na jaw wychodzą kolejne informacje.

Legia Warszawa stara się o Marka Papszuna. Takich pieniędzy oczekuje Raków Częstochowa

"Skrajnie obrażająca" oferta to, wedle ustaleń dziennikarza Kamila Głębockiego, "darmowe odejście i bonusy, których prawdopodobieństwo spełnienia jest praktycznie zerowe". Właściciel Rakowa Michał Świerczewski stawia twarde warunki, a warszawianie najpewniej będą musieli głęboko sięgnąć do kieszeni.

"Samo wykupienie kontraktu Papszuna to kwota około 400 tysięcy euro, ale można usłyszeć, że Raków chciałby otrzymać większą sumę" - czytamy na portalu TVP Sport. O jakie pieniądze chodzi? "Możliwe, że porozumienie udałoby się uzyskać szybciej, gdyby 'Wojskowi' zdecydowali się na zapłacenie około miliona euro" - wyjaśniono.

Później kolejne wieści przekazał "Przegląd Sportowy" Onet. Z nich wynika, że częstochowianie oczekują większej sumy - między 1 mln a 1,5 mln euro, co oczywiście byłoby rekordową kwotą za trenera w polskiej lidze. Wiadomo też, jak aktualnie wygląda sytuacja w negocjacjach. "Legia nie złożyła kolejnej oferty, a Raków ma trenera i nie dostał propozycji, która mogłaby skłonić władze klubu do zmiany zdania" - wyjaśniono.

Będzie zwrot ws. Marka Papszuna w Legii Warszawa? "Może się nagle zmienić"

W czwartkowych meczach Ligi Konferencji Raków (z Rapidem Wiedeń) ma poprowadzić Papszun, a Legię (ze Spartą Praga) Inaki Astiz, pełniący obowiązki trenera po rozstaniu z Edwardem Iordanescu. "Jak jednak usłyszeliśmy, wszystko może się nagle zmienić" - podkreślił "PS" Onet.

Wliczając czwartkowe mecze, do przerwy zimowej Rakowowi Częstochowa zostało siedem spotkań (trzy w LK, trzy w Ekstraklasie i jeden w Pucharze Polski), a Legii Warszawa sześć gier (po trzy w LK i Ekstraklasie).