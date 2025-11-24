Afera wokół Papszuna. "Skrajnie obrażająca oferta"

Od 31 października br. w Legii Warszawa panuje bezkrólewie. Wtedy pracę stracił Edward Iordanescu, wcześniej odpadając z Pucharu Polski po meczu z Pogonią Szczecin (1:2). Tymczasowym trenerem Legii został Hiszpan Inaki Astiz, a od tego czasu Legia zaczęła szukać nowego trenera. Konrad Ferszter ze Sport.pl poinformował, że nowym szkoleniowcem Legii ma zostać Marek Papszun, a jego debiut w roli trenera tego klubu ma nastąpić w czwartek przy okazji rywalizacji ze Spartą Praga. Czy faktycznie do tego dojdzie?

Papszun jednak później w Legii? "Oferta uznana za skrajnie obrażającą"

Czy w najbliższym czasie dojdzie do finalizacji negocjacji między Legią a Rakowem ws. Papszuna? Wygląda na to, że nie, a przynajmniej na to wskazują informacje od Krzysztofa Marciniaka, dziennikarza Canal+ Sport z programu "Liga+ Extra".

- Marek Papszun jest już z Legią dogadany. Druga kwestia to jak kluby się dogadają odnośnie de facto transferu. To jest informacja, jaką możemy dziś państwu przekazać. Legia złożyła dziś oficjalną ofertę wykupu kontraktu Marka Papszuna. Dzisiaj ta oferta pojawiła się w Częstochowie. Oferta została jednak uznana za, to jest oficjalny cytat, "skrajnie obrażającą". To jest raczej początek negocjacji niż ich finisz. Nie wygląda na to, by sytuacja miała się rozwiązać w ciągu 24 godzin - mówi Marciniak.

Te wieści raczej jednoznacznie wskazują, że Papszun może trafić do Legii, ale raczej po zakończeniu rundy jesiennej. W kontrakcie Papszuna z Rakowem znajdują się klauzule, które pozwalają mu odejść z Częstochowy. Obie strony jednak interpretują ten zapis inaczej. Klub twierdzi, że klauzula dotyczy klubów zagranicznych lub reprezentacji, natomiast Papszun i jego otoczenie uważają, że do tego zapisu liczy się też Legia.

Boniek mówi wprost ws. Papszuna. "To jest niebywałe"

Zbigniew Boniek nie jest wielkim fanem "transferu" Papszuna do Legii. Były prezes PZPN uważa, że trener chce zacząć pracę z Legią, bo Raków już znalazł jego następcę. Chodzi o Łukasza Tomczyka z Polonii Bytom.

- To nie jest tak, że Świerczewski się dowiedział, iż Papszun rozmawia z Legią. To Papszun dowiedział się, że Świerczewski "zaklepał" sobie Tomczyka i to trochę poruszyło Papszuna. Papszun nie jest łatwym trenerem dla wszystkich ludzi wokół drużyny. Gdybyście zobaczyli, ile ludzi zmienił w sztabie. Jest wymagający. To pracoholik - tłumaczył Boniek.

- Nie podoba mi się to. On ma prawo iść do Legii - po sezonie, dzień po zakończeniu rozgrywek może wejść do szatni i podziękować wszystkim. Teraz, jak wejdzie do szatni, ten dialog z piłkarzami może nie być łatwy. "Panie trenerze, pan nas mobilizuje, pan od nas wymaga, byśmy grali o mistrzostwo... Ale pan w nas nie wierzy - pan chce odejść". To jest niebywałe. Jeżeli te rozmowy Papszuna z Legią faktycznie były, to dla mnie to jest wielka rysa na jego wizerunku - podsumował.

W czwartek Legia i Raków zagrają swoje mecze w fazie ligowej Ligi Konferencji. Rywalem Legii będzie Sparta Praga, natomiast Raków zmierzy się z Rapidem Wiedeń. Relacje tekstowe na żywo z meczów polskich klubów w Lidze Konferencji w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.