Boniek wydał wyrok ws. Legii. Ludziom otworzą się oczy. "To nie jest przypadek"

Blisko dwa miesiące - tyle Legia Warszawa czeka na ligowe zwycięstwo. 28 września br. Legia wygrała 1:0 z Pogonią Szczecin po golu Milety Rajovicia. Od tego czasu stołeczny klub zdążył zakończyć współpracę z Edwardem Iordanescu, a jego tymczasowym następcą został Inaki Astiz. Wkrótce będzie grudzień, a Legia nie podpisała żadnego trenera na stałe. Wygląda na to, że to już jest kwestią dni, bo Konrad Ferszter ze Sport.pl informował, że Marek Papszun ma zostać nowym trenerem Legii. Jego debiut prawdopodobnie nastąpi w czwartek w meczu Ligi Konferencji ze Spartą Praga. Ale to nie jest jeszcze przesądzone.

Boniek ostro podsumował Legię. "To jest przeciętny zespół"

Zbigniew Boniek wypowiedział się nt. Legii Warszawa w programie "Pogadajmy o piłce" na kanale "Meczyków".

- Muszę szczerze powiedzieć tak: czy Bartosz Kapustka by grał w Lechii Gdańsk? Mam obawy. Legia to jest przeciętny zespół. Legia zrobiła znakomitą kampanię i kupiła piłkarzy. Jakich? Jeśli ktoś nagle ma wielki problem, by z utalentowanego zawodnika czy dobrego obrońcy nie grać tam, gdzie był, to potrzeba czasu na odbudowę. Pozostali zawodnicy to dla mnie no name'y, to nie są zawodnicy do Legii Warszawa. Ja się dziwię. Kibice od pięciu lat śpiewają: mistrzem Polski jest Legia, a mistrzem nie jest - powiedział.

Boniek odnosił się też do rozgardiaszu dyrektorskiego w Legii. - A kto jest odpowiedzialny za pierwszą drużynę? Jest taki podział ról, nie do końca jasny. To jest przeciętna drużyna. To nie jest przypadek, że Legia męczy się z Termaliką, że cudem zdobywa punkt z Lechią, że na Widzewie była piękna akcja Krasniqiego. Mówimy o przeciętnym zespole. Legia miała pięć lat temu lepszych zawodników niż teraz. Legia chce być taką fajną, dobrze zorganizowaną korporacją. Klub piłkarski jest trochę na innych zasadach - dodaje były prezes PZPN.

W trakcie programu Boniek nawiązał też do Goncalo Feio, byłego trenera Legii. - W zeszłym sezonie w Legii był trener, który nie podobał się dziennikarzom, właścicielowi i wielu ludziom. To był trener, który miał drużynę za sobą, był wymagający. Czasem można było się z niego pośmiać - zauważył Boniek.

- Gra w Legii jest inna niż w każdym innym polskim zespole. Miesiąc upłynął i Legia jest bez trenera. Jest takie powiedzenie, że z dobrym generałem i przeciętnymi żołnierzami możesz wygrać wojnę. Z dobrymi żołnierzami, bez dobrego generała to nic nie wygrasz, bo się robi chaos. I to pasuje do dzisiejszej Legii Warszawa. Według mnie brakuje odpowiedniego zarządzania. Dzisiaj Legia nie jest lepszą drużyną od Lechii - podsumował Boniek.