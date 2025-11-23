Kowalczyk się nie certolił. Tak zakpił z Legii po kolejnej kompromitacji

Tuż przed przerwą reprezentacyjną Legia Warszawa przegrała na własnym stadionie z Bruk-Bet Termalicą Nieciecza (1:2). Wówczas "Słonie" odniosły pierwsze zwycięstwo od trzech miesięcy. Po powrocie piłkarzy z meczów drużyn narodowych Wojskowi ponownie byli o krok od porażki. W końcówce pojedynku z Lechią Gdańsk remis dla gospodarzy uratował Wojciech Urbański.

Kowalczyk skwitował występy Legii. "Będą derby"

Nieprawdopodobny jest fakt, że ostatnie ligowe zwycięstwo Legia odniosła 28 września, kiedy pokonała na własnym stadionie Pogoń Szczecin 1:0. Seria bez triumfu w PKO Ekstraklasie trwa już sześć spotkań. Obecnie Legia zajmuje dopiero 11. pozycję w tabeli z dorobkiem 18 punktów. Zdobywcy Pucharu Polski z poprzedniego sezonu mają tylko dwa "oczka" przewagi nad strefą spadkową.

W swoim stylu z ostatnich wyników Legionistów zakpił Wojciech Kowalczyk, 39-krotny reprezentant Polski. "Będą derby z Polonią w przyszłym sezonie" - napisał na platformie X.

Kowalczyk zasugerował, że Legia zbliża się do spadku z PKO Ekstraklasy, a w Betclic 1. Lidze występuje właśnie m.in. Polonia.

Kapustka tłumaczył się przed kamerami. Sytuacja jest bardzo zła

Po spotkaniu z Lechią Gdańsk przed kamerami Canal+ Sport pojawił się Bartosz Kapustka. Kapitan Legii zdaje sobie sprawę z tego, że jego drużyna prezentuje się kiepsko.

- Zagraliśmy słabe spotkanie. Prosiliśmy się o to, by przegrać. Lechia miała szanse w drugiej połowie, które mogła wykorzystać i sytuacja byłaby jeszcze gorsza. Trudno szukać jakichś pozytywów. Na pewno to trudny moment - widać, że on jest, nie ma co ukrywać. Za nami kolejny mecz bez zwycięstwa. Bierzemy pełną odpowiedzialność za to, co się dzieje - my, piłkarze, i wszyscy ludzie blisko nas. Na pewno nie mamy aż tak słabej drużyny, biorąc pod uwagę obecną chwilę. Tak uważam - powiedział.

Legia od 31 października szuka pierwszego trenera. Wówczas zwolniono Edwarda Iordanescu. Zastąpił go Inaki Astiz, ale było oczywiste, iż nie otrzyma pracy na stałe. Blisko poprowadzenia ekipy z Łazienkowskiej jest Marek Papszun, lecz do załatwienia pozostały sprawy formalne.

