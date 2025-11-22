Cała Polska widziała, co zrobiła Legia. Od razu wskazali winnego

Legia na wygraną w lidze czeka już prawie dwa miesiące i poczeka - co najmniej - do początku grudnia, gdy zagra z Motorem Lublin. Warszawianie w sobotni wieczór rzutem na taśmę uratowali remis w meczu 16. kolejki ekstraklasy z Lechią Gdańsk. Gol Wojciecha Urbańskiego to marne pocieszenie, a eksperci po zakończonym spotkaniu nie mają wątpliwości.

Zobacz wideo Kosecki ostro o piłkarzach Legii: Na niektórych z was się nie da patrzeć

Eksperci wskazali winnego. Legia znów bez wygranej

"Ma Legia szczęście, że to spadło pod nogi Urbańskiego, a Rajović tylko się przyglądał, jak powinien się zachować piłkarz 5 metrów przed bramką" - komentował Mateusz Rokuszewski z portalu Meczyki.pl.

"Legia w lipcu: "Tylko mistrzostwo!". Legia pod koniec listopada: minus 12 do lidera i bliżej do strefy spadkowej (2) niż do pucharów (5). No tak..." - pisał Mateusz Janiak z "Przeglądu Sportowego".

"Odskoczyła Legia na dwa punkty od strefy spadkowej. Coś drgnęło. Trzeba zaufać" - ironizował Marcin Borzęcki z Eleven Sports i Kanału Sportowego.

"Informacja o tym, że Legia chce sięgnąć po Marka Papszuna, może i przykryła chwilowo niewygodne fakty z tekstu Łukasza Olkowicza, ale rozwaliła dwa zespoły. Choć nazywanie Legii w obecnej formie drużyną to nadużycie. Pozostały zgliszcza" - komentował dziennikarz "Piłki Nożnej" Filip Trokielewicz.

"Zaryzykuję stwierdzenie, że Dariusz Mioduski ostatnimi ruchami rozwalił i wprowadził zamieszanie w dwóch klubach. Jeden to Legia, a drugi to Raków" - pisał Kamil Głębocki z Na Wylot TV.

"To jest nieprawdopodobne, że z taką kadrą, takimi zawodnikami można grać tak jak Legia Warszawa. Ciężko ubrać to w słowa i jakiekolwiek wytłumaczenia. Po prostu tej grupie ludzi nie chce się chyba razem grać w piłkę" - pisał Jakub Kłyszejko z TVP Sport.

Legia Warszawa w 15 dotychczasowych meczach zgromadziła 18 punktów. Ma dwa oczka przewagi nad strefą spadkową. Na koniec soboty warszawianie zajmują 11. miejsce w tabeli. W najgorszym przypadku mogą zakończyć kolejkę jako 14. zespół ligi.

Piłkarze ze stolicy po raz ostatni cieszyli się z ligowej wygranej 28 września, gdy po golu Milety Rajovicia pokonali Pogoń Szczecin (1:0).

Kolejne spotkanie Legia rozegra w czwartek 27 listopada. Zmierzy się w Lidze Konferencji ze Spartą Praga. Cztery dni później - 1 grudnia - rozegra ligowy mecz z Motorem Lublin.