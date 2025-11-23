Hiszpan przyjechał do Polski. Będzie głośno o tym, co go zaskoczyło

Josema, czyli Jose Manuel Sanchez Guillen, to obecnie podpora defensywy Górnika Zabrze. 29-letni Hiszpan do Polski trafił zimą 2024 r. Wówczas zamienił hiszpańskie Leganes na Ruch Chorzów. Była to dla niego spora zmiana, bo poza krótkim epizodem we francuskim FC Sochaux praktycznie nie grał poza granicami swojego kraju. Ostatnio w rozmowie z "Przeglądem Sportowym" podzielił się swoimi wrażeniami z pobytu w Polsce.

REKLAMA

Zobacz wideo Papszun pasuje do Legii? Kosecki: Nie ma trenera, który nie chciałby poprowadzić tego klubu

Hiszpan nagle przeniósł się do Ekstraklasy. "Nie miałem zielonego pojęcia ani o klubie, ani o lidze"

Środkowy obrońca w przeszłości występował m.in. w rozgrywkach LaLiga w barwach Elche. Mimo to zdecydował się na transfer do Ruchu, będącego wówczas w Ekstraklasie. - Nie miałem zielonego pojęcia ani o klubie, ani o lidze. Nie wiedziałem nawet, gdzie klub leży - przyznał szczerze. Dlaczego zatem podjął taką decyzję? - Wiedziałem jedno - chciałem grać i jedyne, co sprawdziłem to to, że klub występuje na najwyższym poziomie rozgrywkowym w Polsce - wyjaśnił i zaznaczył, że w Leganes nie mógł liczyć na regularne występy.

W Polsce udało mu się jednak dobrze zaaklimatyzować, bo pomimo spadku Ruchu Chorzów postanowił u nas pozostać. Zmienił jedynie ekipę i po pół roku przeniósł się do Górnika Zabrze. Jest jednak jedna rzecz, do której trudno było mu się dostosować. - Zmaganie się z zimnem. Pochodzę z Murcji, a w całej karierze - może z wyjątkiem Valladolid - grałem zawsze w ciepłych regionach. Stąd był lekki szok klimatyczny. Ale może nawet nie samo zimno, a brak światła. O 15:00 zimą jest już kompletnie ciemno - do tego naprawdę trzeba się przyzwyczaić - mówił.

Josema wskazał, co najbardziej lubi w Polsce. "Wielkie odkrycie"

W trakcie rozmowy Josema dostał też pytanie, co najbardziej podoba mu się w Polsce. - Powiem coś, co może kogoś zdziwi - bezpieczeństwo. Mieszkam w Katowicach i jesteśmy bardzo szczęśliwi. Nie brakuje nam niczego. Dla mnie to wielkie odkrycie i ogromny plus - wyznał.

W obecnym sezonie Josema wystąpił we wszystkich dotychczasowych meczach Górnika. Na konice ma 18 występów - 16 w lidze i 2 w Pucharze Polski. Na razie nie ma na koncie ani jednego gola ani asysty.