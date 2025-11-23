Ależ wieści ws. 19-letniego Polaka! Chce go pół Europy

W ostatnich miesiącach zachwycamy się reprezentacją Polski do lat 21. Drużyna pod wodzą Jerzego Brzęczka wygrała wszystkie sześć rozegranych meczów w eliminacjach do mistrzostw Europy. Obecnie ma bilans bramek 18:1. Wielu zawodników z tej kadry zasługuje na uwagę, a wśród nich jest Marcel Reguła. 19-latek dzięki bardzo dobrym występom z orzełkiem na piersi oraz w Zagłębiu Lubin budzi zainteresowanie klubów z mocnych lig.

Duże zainteresowanie Regułą. Spokój w Zagłębiu

Jak podał portal goal.pl, dotychczas o Regułę pytały tylko kluby z niemieckiej Bundesligi. Teraz to się zmieniło, bo pojawiło się zainteresowanie z Włoch i Francji. Jak na zakusy ekip zza granicy reaguje Zagłębie Lubin?

Okazuje się, że "Miedziowi" na pewno nie sprzedadzą Reguły podczas zimowego okienka transferowego. Wydaje się to rozsądnym podejściem do sprawy, ponieważ 19-latek jest ważnym punktem zespołu i na pewno jego odejście byłoby sporym osłabieniem. Widać, że Zagłębie nie szuka szybkiego zarobku.

Klub najszybciej o sprzedaży chce porozmawiać latem, ale również tutaj trudno przewidzieć, czy do niej dojdzie. Na razie w Zagłębiu panuje duży spokój, a sam zawodnik ma ważny kontrakt do czerwca 2028 roku.

Ten mecz Reguła zapamięta na długo

W tym sezonie Reguła rozegrał 14 spotkań w PKO Ekstraklasie, strzelając dwa gole i notując cztery asysty. Jak na razie największy popis dał w meczu wyjazdowym Pucharu Polski, kiedy Zagłębie po dogrywce wyeliminowało Radomiaka Radom.

Reguła zdobył wówczas dwie bramki, a jedną z nich po rajdzie rozpoczętym jeszcze z własnej połowy boiska. Jak się okazało, to był wstęp do kolejnych świetnych występów nastolatka.

