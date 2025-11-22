Szef Rakowa przemówił ws. przyszłości Papszuna. "Widzę ruchy"

Po zwolnieniu Edwarda Iordanescu Legia Warszawa wciąż nie ma trenera. Drużynę prowadzi aktualnie Inaki Astiz, ale właściciele klubu wciąż rozglądają się za następcą Rumuna. Ostatnio Konrad Ferszter ze Sport.pl poinformował, że "wszystko wskazuje na to, że Marek Papszun zostanie nowym trenerem Legii Warszawa". "Z naszych informacji wynika, że sprawa jest na finiszu i 51-letni szkoleniowiec poprowadzi stołeczną drużynę już w czwartkowym meczu Ligi Konferencji przeciwko Sparcie Praga" - pisał.

Marek Papszun odpowiedział na pytania dot. transferu do Legii

Na konferencji prasowej przed meczem z Piastem Gliwice pojawił się Marek Papszun. Nie zabrakło pytań o Legię Warszawa. "Od razu wskazał na plakietkę przed sobą, gdzie był herb Rakowa Częstochowa i napis: 'Marek Papszun, trener'" - pisaliśmy na łamach Sport.pl.

- Z tego, co widzę tutaj, to jest jasne, gdzie jestem trenerem. I tak to wygląda na dzień dzisiejszy. A co będzie w przyszłości, to tego nie wiem. Wokół mojego nazwiska często krążą różne dywagacje. To jest naturalne. Rozumiem to, ale jak będą jakieś konkretne informacje, w przypadku, gdybym miał odejść z Rakowa, to pewnie dowiecie się o tym w innych okolicznościach - zapewnił.

Wojciech Cygan zabrał głos nt. Marka Papszuna w Legii Warszawa

Teraz o Marka Papszuna i klauzulę w jego kontrakcie na antenie Kanału Sportowego został zapytany Wojciech Cygan - przewodniczący rady nadzorczej Rakowa Częstochowa. - Nie wiem, zupełnie szczerze. Widzę jakieś ruchy, które są, jeżeli chodzi o zainteresowanie różnymi trenerami. [...] Nasz trener ma ważną umowę z Rakowem - powiedział na początku.

- Wszystkich tych, którzy słuchają nas w nadziei, że będzie jakiś wielki statement z mojej strony, że ogłoszę wszystko, co działo się w ostatnich dwóch dniach, proszę o rozłączenie, bo będą tylko rozczarowani - dodał.

Adam Sławiński zapytał o plotki nt. tego, że Marek Papszun rzekomo stracił wsparcie sztabu szkoleniowego. - Słyszałem różne teorie, że stracił sztab szkoleniowy, co jest dla mnie na tyle zdumiewające, bo jeśli miałbym kwestie zarządzania szatnią czy sztabem, to jest jedna z jego najlepiej rozwiniętych kompetencji. Różne rzeczy słyszałem, cieszę się Raków wzbudza tyle emocji, ludzie z różnych stron naszego kraju emocjonują się w mediach społecznościowych. To najlepiej świadczy o tym w jakim jesteśmy miejscu - wzbudzamy emocje - podkreślił.

Wojciech Cygan został zapytany również o najbardziej perspektywicznego trenera w pierwszej lidze. - Śledzę ją, teraz może trochę rzadziej, ale patrzę na różne kluby. Pan redaktor pewnie chce, bym wypowiedział z siebie słowa Łukasz i drugie słowo Tomczyk - mówił, kiedy wszyscy wybuchnęli śmiechem, a dziennikarze krzyknęli "mamy to".

Aktualnie Łukasz Tomczyk prowadzi Polonię Bytom.

Raków Częstochowa ma 23 punkty i zajmuje czwarte w tabeli Ekstraklasy. Z kolei Legia Warszawa plasuje się na 11. miejscu z dorobkiem 17 pkt. Tyle samo "oczek" mają Widzew, GKS i Pogoń.

