Będzie nagłe odejście z Legii po ośmiu miesiącach?! "Traci na znaczeniu"

W marcu 2025 roku Michał Żewłakow wrócił do Legii Warszawa. Został dyrektorem sportowym i miał odpowiadać m.in. za transfery. Niedługo później klub zatrudnił Frediego Bobicia. Były reprezentant Niemiec objął stanowisko Head of Football Operations. Jak się okazuje, Bobić ma w klubie coraz więcej do powiedzenia, a Żewłakow wprost przeciwnie.
Dziennikarz Jakub Majewski przekazał na antenie "Kanału Sportowego", że Żewłakow na ten moment ma poważny problem. Marek Papszun ma zostać nowym trenerem Legii, a dyrektor praktycznie nie uczestniczy w rozmowach. Pozycja Żewłakowa w stołecznym klubie słabnie z miesiąca na miesiąc.
- Słyszę, że traci na znaczeniu jego głos. Dariusz Mioduski osobiście zaangażował się w te rozmowy, Marek Papszun chciał w tej sprawie rozmawiać głównie z nim. To jest motorem napędowym tej całej historii. Wydaje mi się, że z Michałem Żewłakowem nie wygląda to najlepiej. I to od dłuższego czasu - powiedział Majewski.
- Najpierw Michał chciał zostawić Goncalo Feio, potem numerem jeden był Aleksandar Vuković, a później pojawił się trener Iordanescu, nie do końca po linii Michała. Mieliśmy też kilka transferów, które poszły na konto Bobicia, choć to Żewłakow miał za to odpowiadać. Jeśli chodzi o Colaka, przyznał wprost, że o tym nie wiedział. Tego się zbiera sporo, mnie to nie dziwi, bo w Legii już nic mnie nie zdziwi - dodał.
W czwartkowy wieczór Konrad Ferszter ze Sport.pl poinformował, że Marek Papszun przejdzie do Legii i ma poprowadzić stołeczny klub już w czwartkowym spotkaniu ze Spartą Praga w Lidze Konferencji. Rozmowy między stronami są na finiszu.
W Legii panuje w ostatnich tygodniach niemałe zamieszanie, działacze szukają szkoleniowca od 31 października, kiedy zwolniono Edwarda Iordanescu. Jeśli rzeczywiście Papszun dołączy do klubu, to być może w drużynie pojawi się prawdziwy wstrząs. Przypomnijmy, że 51-latek dotychczas prowadził w PKO Ekstraklasie tylko Rakowa Częstochowa.
