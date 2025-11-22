Będzie nagłe odejście z Legii po ośmiu miesiącach?! "Traci na znaczeniu"

W marcu 2025 roku Michał Żewłakow wrócił do Legii Warszawa. Został dyrektorem sportowym i miał odpowiadać m.in. za transfery. Niedługo później klub zatrudnił Frediego Bobicia. Były reprezentant Niemiec objął stanowisko Head of Football Operations. Jak się okazuje, Bobić ma w klubie coraz więcej do powiedzenia, a Żewłakow wprost przeciwnie.

REKLAMA

Zobacz wideo Papszun nowym trenerem Legii? Kosecki: Nie brałem tego pod uwagę, ale byłbym zadowolony

Kłopoty dyrektora Legii. "Trafi na znaczeniu"

Dziennikarz Jakub Majewski przekazał na antenie "Kanału Sportowego", że Żewłakow na ten moment ma poważny problem. Marek Papszun ma zostać nowym trenerem Legii, a dyrektor praktycznie nie uczestniczy w rozmowach. Pozycja Żewłakowa w stołecznym klubie słabnie z miesiąca na miesiąc.

- Słyszę, że traci na znaczeniu jego głos. Dariusz Mioduski osobiście zaangażował się w te rozmowy, Marek Papszun chciał w tej sprawie rozmawiać głównie z nim. To jest motorem napędowym tej całej historii. Wydaje mi się, że z Michałem Żewłakowem nie wygląda to najlepiej. I to od dłuższego czasu - powiedział Majewski.

- Najpierw Michał chciał zostawić Goncalo Feio, potem numerem jeden był Aleksandar Vuković, a później pojawił się trener Iordanescu, nie do końca po linii Michała. Mieliśmy też kilka transferów, które poszły na konto Bobicia, choć to Żewłakow miał za to odpowiadać. Jeśli chodzi o Colaka, przyznał wprost, że o tym nie wiedział. Tego się zbiera sporo, mnie to nie dziwi, bo w Legii już nic mnie nie zdziwi - dodał.

Papszun w Legii? To będzie hit

W czwartkowy wieczór Konrad Ferszter ze Sport.pl poinformował, że Marek Papszun przejdzie do Legii i ma poprowadzić stołeczny klub już w czwartkowym spotkaniu ze Spartą Praga w Lidze Konferencji. Rozmowy między stronami są na finiszu.

W Legii panuje w ostatnich tygodniach niemałe zamieszanie, działacze szukają szkoleniowca od 31 października, kiedy zwolniono Edwarda Iordanescu. Jeśli rzeczywiście Papszun dołączy do klubu, to być może w drużynie pojawi się prawdziwy wstrząs. Przypomnijmy, że 51-latek dotychczas prowadził w PKO Ekstraklasie tylko Rakowa Częstochowa.

Najnowszy Magazyn.Sport.pl już jest! Polscy skoczkowie zaczynają sezon olimpijski, a eksperci Sport.pl opisują różne konteksty nadchodzącej rywalizacji. Pogłębione analizy, komentarze, historie i kapitalne wywiady przeczytasz >> TU