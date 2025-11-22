Podolski cisnął prawdę między oczy. Tak wygląda proces prywatyzacji Górnika

Sezon 1987/1988 - to ostatnie rozgrywki, w których Górnik Zabrze zdobył mistrzostwo Polski. Górnik zdobył 14 tytułów. Teraz zespół Michala Gasparika jest na dobrej drodze, by po 38 latach znów wrócić na szczyt. Aktualnie Górnik jest liderem Ekstraklasy z 30 punktami i ma trzy punkty przewagi nad Jagiellonią Białystok. W kontekście Górnika trzeba jednak zadać ważne pytanie - kiedy klub przejdzie z rąk miasta do prywatnego właściciela?

Podolski mówi wprost ws. prywatyzacji Górnika. "To tak nie działa"

Lukas Podolski wypowiedział się nt. prywatyzacji Górnika po meczu z Wisłą Płock (1:1). Jak on ocenia cały ten proces?

- Negocjacje są i trzeba też to wszystko poukładać. Klub, jak każdy wie, ma długi i duże problemy. Nie mówię, że te problemy zrobili ludzie, którzy teraz są, ale na pewno ludzie, którzy byli przedtem. No i to trzeba poukładać. Na pewno nie jestem taki, że biorę coś na wariata i potem będę patrzył, jak pieniążki załatwić. To tak to nie działa. To trzeba wszystko sobie policzyć - powiedział, cytowany przez serwis goal.pl.

- Są tam też różne zasady i tak dalej, więc trzeba wszystko sobie przemyśleć, czy to ma sens. Tak jak mówiłem, w klubie jest dużo bałaganu i trzeba wszystko poukładać i przemyśleć - dodał Podolski.

Do prywatyzacji Górnika miało dojść w październiku. "Nie ma odpowiedzi"

Wydawało się, że szybciej dojdzie do prywatyzacji Górnika w momencie, gdy nową prezydent Zabrza została Agnieszka Rupniewska z Koalicji Obywatelskiej. Ta jednak została odwołana w referendum. W sierpniu br. przedstawiciele miasta spotkali się z osobami reprezentującymi spółkę LP Holding GmbH.

Warto przypomnieć, że jeszcze w lipcu br. Ewa Weber, pełniąca obowiązki prezydenta Zabrza zapowiadała, że do 15 października dojdzie do podpisania umowy, która sfinalizuje cały proces prywatyzacji.

- Myślę, że w mieście, obojętnie jaka osoba tam była przy władzy, to nie wiem, czy oni mają tam w ogóle pomysł jak to sprzedać. Zależy mi, aby tu coś osiągnąć, coś zrobić, ale muszą być szczegóły: za ile ma być klub, co jest z czwartą niedokończoną trybuną. Wysłałem moją ofertę do miasta i nie ma odpowiedzi do tej pory. Moim zdaniem na dzisiaj miasto nie chce tego sprzedać - komentował Podolski.