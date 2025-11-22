Nagłe przyspieszenie ws. Legii i Papszuna! Media: "Bardzo prawdopodobne"

W czwartkowe popołudnie Konrad Ferszter ze Sport.pl poinformował, że Marek Papszun ma być nowym trenerem Legii Warszawa. Papszun ma poprowadzić stołeczny klub już w czwartkowym spotkaniu ze Spartą Praga w Lidze Konferencji. "Według naszych informacji sprawa jest nie tyle bardzo poważna, co po prostu domykane są ostatnie formalności" - czytamy w artykule naszego dziennikarza. Legia będzie drugim klubem, który Papszun poprowadzi na poziomie Ekstraklasy.

Specjalny zapis w umowie Marka Papszuna. "Papszun na ławce Legii: bardzo prawdopodobne"

Mateusz Ligęza z Radia ZET podaje, że w kontrakcie Papszuna z Rakowem widnieje specjalna klauzula. Chodzi o to, że gdy dochodzi do wypowiedzenia umowy, to Papszun może rozpocząć pracę w innym klubie dopiero po 14 dniach. "Jeśli strony się dogadają, ten okres może się skrócić. Papszun na ławce Legii w meczu ze Spartą - bardzo prawdopodobne" - czytamy we wpisie dziennikarza.

Nowe informacje w tej sprawie podaje też portal meczyki.pl. Cały czas trwają negocjacje między klubami, a Raków stara się opóźnić finalizację tego "transferu". "Legia chce mieć trenera u siebie jak najszybciej. Raków wolałby opóźnić odejście i dostać kwotę odstępnego za zwolnienie szkoleniowca. Postawić swoje warunki. Nie ma porozumienia pomiędzy negocjatorami i decyzji co do terminu przejścia Papszuna do Legii. Sytuacja jest dynamiczna i dziś nie można przesądzać, kiedy dokładnie Papszun trafi na Łazienkowską. Opóźnienie transferu to zaznaczenie swojej sprawczości" - czytamy.

Niewykluczone, że wszystko w tej sprawie wyjaśni się w weekend. W sobotę Raków zagra u siebie z Piastem Gliwice, a Legia zmierzy się na wyjeździe z Lechią Gdańsk. Aktualny kontrakt Papszuna z Rakowem jest ważny do końca czerwca przyszłego roku.

Papszun zareagował ws. pracy w Legii. "Wróciłem do Rakowa na innych zasadach"

Papszun był pytany o przenosiny do Legii Warszawa podczas konferencji prasowej przed meczem Raków - Piast. Trener nie chciał szeroko zabierać głosu w tej sprawie.

- Z tego, co widzę tutaj, to jest jasne, gdzie jestem trenerem w dniu dzisiejszym. I tak to wygląda na dzień dzisiejszy. A co będzie w przyszłości, to tego nie wiem. Wokół mojego nazwiska często krążą różne dywagacje. To jest naturalne. Rozumiem to, ale jak będą jakieś konkretne informacje, w przypadku, gdybym miał odejść z Rakowa, to pewnie dowiecie się o tym w innych okolicznościach. To są dywagacje w przestrzeni medialnej. Niewiele osób wie, jak takie tematy wyglądają, kiedy wypływają. Ja wróciłem do Rakowa na trochę innych zasadach. Od tego byłoby trzeba zacząć. Na tym też zakończę - mówił Papszun.

Aktualnie mają trwać negocjacje między Dariuszem Mioduskim (właścicielem Legii) a Michałem Świerczewskim (właścicielem Rakowa), by zamknąć wszystkie palące kwestie. Papszun i jego sztab mają zarabiać w Legii łącznie milion euro rocznie, natomiast Legia będzie musiała zapłacić ponad milion euro Rakowowi za "wykup" trenera.

Warto dodać, że doszło do zmiany przepisów, więc Papszun może poprowadzić drugą drużynę w jednym sezonie na poziomie Ekstraklasy. "Uważam, że nie jest to etyczne, że trener może dziś prowadzić Raków Częstochowa, a jutro - jeszcze w tej samej rundzie - być trenerem Legii Warszawa" - komentował Zbigniew Boniek.

