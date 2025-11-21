Rewelacja Ekstraklasy nie zwalnia tempa! Co za seria

Patrząc na tabelę PKO BP Ekstraklasy można było mieć nadzieje, że będzie to wielkie widowisko. Prowadzący w tabeli Górnik Zabrze zmierzył się bowiem przed własną publicznością z rewelacyjnym beniaminkiem, zajmującym trzecie miejsce w tabeli - Wisłą Płock.

Górnik Zabrze był blisko drugiej porażki z rzędu

Już do przerwy kibice obu drużyn mogli być rozczarowani. Zespoły oddały w sumie dziewięć strzałów i tylko jeden celny (Wisła Płock). W drugiej połowie fani do 62. minuty musieli czekać na groźną sytuację i pierwszy celny strzał. Właśnie wtedy z prawej strony pola karnego dośrodkował Hiszpan Dani Pacheco, a na szóstym metrze źle zachował się stoper Rafał Janicki i pozwolił, by Łukasz Sekulski wstawił nogę, oddał strzał i zdobył gola. Bramkarz Górnika Zabrze, młodzieżowy reprezentant Polski - Marcel Łubik nawet nie drgnął.

Dla Łukasza Sekulskiego był to siódmy gol w tym sezonie w PKO BP Ekstraklasie i awansował na trzecie miejsce wśród najlepszych strzelców rozgrywek (zajmuje tę pozycję ex aequo z sześcioma innymi piłkarzami).

Górnik Zabrze potrafił się podnieść. W 79. minucie Kamil Lukoszek dośrodkował z lewej strony, a Sondre Liseth nieobstawiony na trzecim metrze tylko dostawił nogę. Dla Norwega to szóste trafienie w tym sezonie w PKO BP Ekstraklasie.

W 85. minucie wygraną gospodarzom mógł zapewnić Senegalczyk Ousmane Sow, ale po jego strzale głową z sześciu metrów, piłka trafiła w słupek. W doliczonym czasie gry Rafał Leszczyński obronił groźny strzał z dystansu Matusa Kmeta. W efekcie Wisła Płock zaliczyła już 15 mecz w tym sezonie w PKO BP Ekstraklasie, w którym nie straciła dwóch goli!

Dla Górnika Zabrze to drugi z rzędu mecz bez wygranej (wcześniej porażka na wyjeździe z Zagłębiem Lubin 0:2). Natomiast płocczanie mają serię aż siedmiu spotkań bez porażki (dwa zwycięstwa i pięć remisów).

Górnik Zabrze po tym remisie utrzymał prowadzenie w tabeli. Ma trzy punkty więcej od wicelidera Jagiellonii Białystok (dwa spotkania mniej) i Wisły Płock (mecz mniej).

W następnej kolejce Wisła Płock podejmie Lecha Poznań (niedziela, 30 listopada, godz. 20.15), a Górnik Zabrze zmierzy się na wyjeździe z Radomiakiem (piątek, 28 listopada, godz. 20.30).

W innym piątkowym meczu Termalica Bruk-Bet Nieciecza pokonała u siebie Arkę Gdynia 2:0 (1:0). W sobotę odbędą się trzy pojedynki: Cracovia - Motor Lublin (godz. 14.45), Raków Częstochowa - Piast Gliwice (godz. 17) i Legia Warszawa - Lechia Gdańsk (godz. 20.15). Relacja na żywo z tego ostatniego na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Górnik Zabrze - Wisła Płock 1:1 (0:0)

Bramki: Liseth (79.) - Sekulski (63.)

Tabela: