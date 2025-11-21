Powrót na stronę główną
Rewelacja Ekstraklasy nie zwalnia tempa! Co za seria
Piłkarze lidera PKO BP Ekstraklasy - Górnika Zabrze mieli spore problemy w meczu u siebie z rewelacją rozgrywek - Wisłą Płock. Ostatecznie mecz zakończył się remisem 1:1.
Mecz Górnik Zabrze - Wisła Płock
Patrząc na tabelę PKO BP Ekstraklasy można było mieć nadzieje, że będzie to wielkie widowisko. Prowadzący w tabeli Górnik Zabrze zmierzył się bowiem przed własną publicznością z rewelacyjnym beniaminkiem, zajmującym trzecie miejsce w tabeli - Wisłą Płock. 

Górnik Zabrze był blisko drugiej porażki z rzędu

Już do przerwy kibice obu drużyn mogli być rozczarowani. Zespoły oddały w sumie dziewięć strzałów i tylko jeden celny (Wisła Płock). W drugiej połowie fani do 62. minuty musieli czekać na groźną sytuację i pierwszy celny strzał. Właśnie wtedy z prawej strony pola karnego dośrodkował Hiszpan Dani Pacheco, a na szóstym metrze źle zachował się stoper Rafał Janicki i pozwolił, by Łukasz Sekulski wstawił nogę, oddał strzał i zdobył gola. Bramkarz Górnika Zabrze, młodzieżowy reprezentant Polski - Marcel Łubik nawet nie drgnął. 

Dla Łukasza Sekulskiego był to siódmy gol w tym sezonie w PKO BP Ekstraklasie i awansował na trzecie miejsce wśród najlepszych strzelców rozgrywek (zajmuje tę pozycję ex aequo z sześcioma innymi piłkarzami). 

Górnik Zabrze potrafił się podnieść. W 79. minucie Kamil Lukoszek dośrodkował z lewej strony, a Sondre Liseth nieobstawiony na trzecim metrze tylko dostawił nogę. Dla Norwega to szóste trafienie w tym sezonie w PKO BP Ekstraklasie. 

W 85. minucie wygraną gospodarzom mógł zapewnić Senegalczyk Ousmane Sow, ale po jego strzale głową z sześciu metrów, piłka trafiła w słupek. W doliczonym czasie gry Rafał Leszczyński obronił groźny strzał z dystansu Matusa Kmeta. W efekcie Wisła Płock zaliczyła już 15 mecz w tym sezonie w PKO BP Ekstraklasie, w którym nie straciła dwóch goli! 

Dla Górnika Zabrze to drugi z rzędu mecz bez wygranej (wcześniej porażka na wyjeździe z Zagłębiem Lubin 0:2). Natomiast płocczanie mają serię aż siedmiu spotkań bez porażki (dwa zwycięstwa i pięć remisów). 

Górnik Zabrze po tym remisie utrzymał prowadzenie w tabeli. Ma trzy punkty więcej od wicelidera Jagiellonii Białystok (dwa spotkania mniej) i Wisły Płock (mecz mniej). 

W następnej kolejce Wisła Płock podejmie Lecha Poznań (niedziela, 30 listopada, godz. 20.15), a Górnik Zabrze zmierzy się na wyjeździe z Radomiakiem (piątek, 28 listopada, godz. 20.30). 

W innym piątkowym meczu Termalica Bruk-Bet Nieciecza pokonała u siebie Arkę Gdynia 2:0 (1:0). W sobotę odbędą się trzy pojedynki: Cracovia - Motor Lublin (godz. 14.45), Raków Częstochowa - Piast Gliwice (godz. 17) i Legia Warszawa - Lechia Gdańsk (godz. 20.15). Relacja na żywo z tego ostatniego na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE. 

Górnik Zabrze - Wisła Płock 1:1 (0:0)

  • Bramki: Liseth (79.) - Sekulski (63.)

Tabela: 

  1. Górnik Zabrze  16 meczów,  30 punktów,  bramki: 27:15
  2. Jagiellonia  14,  27,  27:18
  3. Wisła Płock  15,  27,  20:11
  4. Raków  14,  23,  20:18
  5. Radomiak  15,  22,  28:24
  6. Cracovia  14,  22,  21:17
  7. Zagłębie  14,  21,  27:18
  8. Lech  14,  21,  23:23
  9. Korona  15,  20,  17:16
  10. Arka  16,  18,  13:28
  11. Legia  14,  17,  16:15
  12. Widzew  15,  17,  22:23
  13. GKS Katowice  15,  17,  21:27
  14. Pogoń  15,  17,  21:27
  15. Motor  14,  16,  19:24
  16. Nieciecza  16,  16,  21:29
  17. Lechia  15,  13,  25:32
  18. Piast  13,  11,  13:16

