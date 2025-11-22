Prawie dwanaście lat temu Polski Związek Piłki Nożnej postanowił zmienić przepisy, zakazując trenerem prowadzenia dwóch klubów z tego samego poziomu w trakcie jednej rundy. Oznaczało to, że jeśli szkoleniowiec stracił pracę w rundzie jesiennej, to nowy klub mógł prowadzić w rundzie wiosennej. W razie straty pracy na wiosnę pracodawcę mógł mieć dopiero w następnym sezonie.
Gdyby wciąż obowiązywałyby takie przepisy, to nie byłoby tematu "Marek Papszun w Legii Warszawa". Przed rozpoczęciem sezonu 2025/2026 Polski Związek Piłki Nożnej zmienił jednak przepisy, by były takie, jakie ma UEFA.
"Dla rozwiązania wątpliwości. 1 lipca tego roku zmieniły się przepisy i trener w jednej rundzie może prowadzić dwie drużyny na tym samym poziomie rozgrywkowym" - napisał w serwisie X Konrad Ferszter, dziennikarz Sport.pl.
Zmiana przepisów oburzyła ekspertów i internautów.
"Poszło kilka łapówek i zmienili przepis" - pisał Wojciech Kowalczyk, były reprezentant Polski w serwisie X.
"Uważam, że nie jest to etyczne, że trener może dziś prowadzić Raków Częstochowa, a jutro – jeszcze w tej samej rundzie – być trenerem Legii Warszawa" - dodał Zbigniew Boniek, były świetny piłkarz i prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej.
Konrad Ferszter, dziennikarz Sport.pl poinformował, że 51-letni szkoleniowiec poprowadzi stołeczną drużynę już w czwartkowym meczu Ligi Konferencji przeciwko Sparcie Praga.
Natomiast Piotr Kamieniecki z TVP Sport dodał, że będzie to "najdroższy trener oraz sztab w historii", gdyż trener i jego współpracownicy zarobią łącznie milion euro rocznie.
Legia Warszawa po 14 kolejkach z 17 punktami jest na 11. miejscu w tabeli PKO BP Ekstraklasy. Natomiast Raków Częstochowa z 23 punktami zajmuje czwartą pozycję.
