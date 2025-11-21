Media: Sensacyjne wieści ws. następcy Papszuna w Rakowie. To byłby szok

"Wydaje się, że Raków Częstochowa bardzo szybko znalazł następcę Marka Papszuna, który - jak pisał dziennikarz Sport.pl Konrad Ferszter - zostanie szkoleniowcem Legii Warszawa. Według doniesień medialnych "Przeglądu Sportowego" najprawdopodobniej trenerem częstochowian zostanie Łukasz Tomczyk. Udało nam się potwierdzić, że Polonia nie będzie blokować rozwoju młodego szkoleniowca" - napisał dziennikarz Sport.pl, Filip Macuda.

Media: Dawid Szwarga opcją rezerwową Rakowa

Tomczyk prowadzi Polonię Bytom od września 2023 roku. Pod jego wodzą klub wywalczył awans do Betclic 1. Ligi, w której po szesnastu kolejkach zajmuje czwartą pozycję. 37-latek jest uważany za jednego z najbardziej perspektywicznych polskich trenerów. Ale co w przypadku, gdyby jakimś zrządzeniem losu Rakowowi nie udało się go pozyskać? Dziennikarz TVP Sport, Łukasz Tomczyk, poinformował na X, co w takim przypadku planuje klub prowadzony przez Michała Świerczewskiego.

"Łukasz Tomczyk jest jedynką na liście Rakowa, ale nie jest jedyną opcją. Opcją numer dwa jest powrót Dawida Szwargi do Częstochowy. Dziś na meczu w Niecieczy obecni mają być Wojciech Cygan i Artur Płatek" - napisał dziennikarz.

Szwarga mógłby opuścić Arkę?

Szwarga jest mocno związany z Rakowem, w którym od 2021 roku pełnił funkcję asystenta Papszuna. Po dwóch latach, gdy szkoleniowiec zdecydował się na odejście z Częstochowy, to właśnie on go zastąpił. "Medaliki" pod jego wodzą zakończyły Ekstraklasę na siódmym miejscu. W kolejnych rozgrywkach Papszun powrócił do Częstochowy, a Szwarga - do roli jego asystenta. Ale tylko do grudnia 2024 roku, gdy zgłosiła się po niego pierwszoligowa Arka Gdynia.

Właśnie ze względu na pracę w Gdyni nie wiadomo czy 35-latek byłby zainteresowany powrotem do Częstochowy. W końcu najpierw poprowadził Arkę do awansu do Ekstraklasy, a po piętnastu kolejkach jego zespół zajmuje dziesiąte miejsce w lidze. Choć jego przewaga nad strefą spadkową nie jest duża. Innymi słowy, może Arka nie walczy o europejskie puchary jak Raków, ale na chwilę obecną nie tonie w Ekstraklasie. A Szwarga może w tym klubie dalej chcieć budować swoją pozycję.

