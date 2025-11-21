Powrót na stronę główną
Borek w szoku po tym, co usłyszał o Papszunie. "Obiecywałeś"
- Stałeś przed tą drużyną w szatni, coś im obiecywałeś, nakreśliłeś cele... - w ten sposób do trenera Marka Papszuna zwrócił się Mateusz Borek. Słynny komentator nie ukrywał swojego zaskoczenia doniesieniami, że szkoleniowiec w trakcie sezonu chce zamienić Raków Częstochowa na Legię Warszawa. Dlatego też w emocjonalny sposób zwrócił się prosto do niego.
Marek Papszun wkrótce ma zostać trenerem Legii Warszawa. Ruch wydaje się już niemal przesądzony. Dziennikarz Sport.pl Konrad Ferszter podał nawet, że "domykane są ostatnie formalności", a Papszun na ławce trenerskiej Legii zadebiutuje w czwartkowym meczu Ligi Konferencji ze Spartą Praga. Informacja wywołała spore poruszenie. W dosadny sposób odniósł się do niej komentator i dziennikarz Mateusz Borek.

Papszun coraz bliżej Legii Warszawa. Borek przemówił. "Nie mogę uwierzyć"

Całą sprawę skomentował w trakcie programu "Tylko Sport" na Kanale Sportowym. Uwagę zwrócił przede wszystkim na kwestie wizerunkowe. Przejście Papszuna do Legii będzie oczywiście oznaczało, że szkoleniowiec niespodziewanie osłabi swojego obecnego pracodawcę - Raków Częstochowa, z którym w sumie związany był ponad osiem lat. - Wciąż nie mogę uwierzyć, że to się dzieje. Że takie rzeczy się dzieją w trakcie sezonu, tuż po przerwie reprezentacyjnej - przyznał Borek.

Dziennikarz podkreślał, że osobiście szanuje i lubi Marka Papszuna, ale nie do końca rozumie jego  postawę. Zwrócił się więc do niego w bardzo emocjonalny sposób. - Stałeś przed tą drużyną w szatni, coś im obiecywałeś, nakreśliłeś cele na rundę, na sezon. "Panowie odbudowujemy, gramy o mistrza, chcemy zagrać w europejskich pucharach, wy mi pomóżcie, żebym zrealizował swoją przygodę, bo nigdy nie grałem w fazie ligowej czy grupowej europejskich pucharów" - mówił.

Borek mówi wprost ws. Papszuna. "Chce zabrać zabawki iść do innej piaskownicy"

Zaznaczył również, że Raków z Papszunem na pokładzie wciąż miał realne szanse na sukces w Lidze Konferencji i walkę o tytuł mistrza Polski. - I co, i nagle, gdzieś po jednej trzeciej przebiegniętego dystansu ktoś sam przychodzi i mówi: "Pas. Ja chce zabrać zabawki, swoich asystentów i iść do innej piaskownicy, która nazywa się Legia Warszawa i tam kontynuować swoje dzieło" - dodał.

Borek za całą sytuację nie krytykował jednak tylko Papszuna. Mocno dostało się także Legii, która ma w ten sposób grać nie fair. - Ja rozumiem, że Marek jest w Warszawy, że jego rodzina chce tu mieszkać, że kocha Legię, że chodził na Legię, że ma kumpli, którzy się identyfikują z Legią... To jest w akcie desperacji wykorzystanie miłości chłopa do tego klubu - podsumował.

