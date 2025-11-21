Papszun wyszedł na konferencję. Od razu wypalił o Legii

Powrót na stronę główną
- Wokół mojego nazwiska często krążą różne dywagacje - powiedział Marek Papszun na konferencji prasowej o doniesieniach, jakoby lada moment miał zostać nowym trenerem Legii Warszawa. Jasno zaznaczył, co obecnie najbardziej go interesuje.
"Wszystko wskazuje na to, że Marek Papszun zostanie nowym trenerem Legii Warszawa. Z naszych informacji wynika, że sprawa jest na finiszu i 51-letni szkoleniowiec poprowadzi stołeczną drużynę już w czwartkowym meczu Ligi Konferencji przeciwko Sparcie Praga" - przekazał w czwartkowy wieczór Konrad Ferszter ze Sport.pl. W piątkowe popołudnie Marek Papszun, jeszcze jako trener Rakowa Częstochowa, pojawił się na konferencji prasowej przed meczem z Piastem Gliwice w 16. kolejce Ekstraklasy.

Marek Papszun nowym trenerem Legii Warszawa? Szkoleniowiec zabrał głos

Papszun na samym początku konferencji otrzymał pytanie o Legię i od razu wskazał na plakietkę przed sobą, gdzie był herb Rakowa Częstochowa i napis: "Marek Papszun, trener". - Z tego, co widzę tutaj, to jest jasne, gdzie jestem trenerem w dniu dzisiejszym. I tak to wygląda na dzień dzisiejszy. A co będzie w przyszłości, to tego nie wiem. Wokół mojego nazwiska często krążą różne dywagacje. To jest naturalne. Rozumiem to, ale jak będą jakieś konkretne informacje, w przypadku, gdybym miał odejść z Rakowa, to pewnie dowiecie się o tym w innych okolicznościach - podkreślił. - Dzisiaj jest konferencja dotycząca meczu, ja jestem trenerem Rakowa i o tym powinniśmy rozmawiać - dodał.

- Prowadzenie Legii w meczu przeciwko Sparcie Praga? Jak zawsze mówię w takich sytuacjach - na dzień dzisiejszy sytuacja wygląda tak, jak wygląda. Ja jestem trenerem Rakowa i przygotowuję zespół do jutrzejszego meczu - zaznaczył Papszun, dystansując się od własnej sprawy.

- Jak to wpływa na zespół? To są dywagacje w przestrzeni medialnej. Niewiele osób wie, jak takie tematy wyglądają, kiedy wypływają. Mocno to się rozeszło, a zespół takie tematy traktuje w luźnej kategorii. To się nic nie dzieje. Dzisiaj była standardowa praca od rana, odprawy, przygotowanie do treningu, trening, regeneracja, konferencja. Nic się nie zmieniło - powiedział. - Ewentualne nagłe odejście? Przede wszystkim ja wróciłem do Rakowa na trochę innych zasadach. Od tego byłoby trzeba zacząć. Na tym też zakończę. Ta dyskusja nie ma większego celu - zakończył.

Obecnie Raków Częstochowa ma 23 punkty i zajmuje czwarte w tabeli Ekstraklasy. Do lidera (Górnik Zabrze) traci sześć punktów. Za to Legia Warszawa jest 11. i ma 17 punktów. Do pierwszego Górnika Zabrze traci 12 "oczek".

