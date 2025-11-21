Feio ledwo co wrócił do Polski i od razu takie słowa. Chce wyjechać

Goncalo Feio pod koniec października objął Radomiaka Radom. Na razie ekipa ta wygrała pod jego wodzą dwa mecze. Nie ma jednak co ukrywać, że po przygodzie z Legią Warszawa liczył zapewne na coś więcej. Sam szkoleniowiec dał temu wyraz w obszernym wywiadzie z portugalskim dziennikiem "A Bola".

To tam chce pracować Goncalo Feio. Wskazał konkretne miejsce

W trakcie rozmowy poruszono m.in. temat ostatniego ćwierćfinału Ligi Konferencji Europy. Legia Warszawa rywalizowała wówczas z Chelsea. I choć w dwumeczu przegrała, to odniosła niespodziewane zwycięstwo na Stamford Bridge. Feio przyznał zaś, że dla niego wyjazd do Anglii był szczególny także z innego powodu. - Chcę tam dotrzeć, a tego dnia moje marzenia i ambicje jeszcze bardziej wzrosły. Chcę trenować w Premier League. A Chelsea to klub mojego pokolenia, dzięki trenerowi Jose Mourinho, który bardzo mnie zainspirował - wyznał.

Szkoleniowiec marzenie o pracy na wyspach chciał zrealizować już poprzedniego lata i wydawało się, że jest całkiem blisko. W mediach pojawiały się nawet pogłoski, że interesuje się nim Southampton oraz Glasgow Rangers. We wspomnianym wywiadzie przyznał, że coś rzeczywiście było na rzeczy. - Oczywiście. Fakt, że pojechałem do Anglii na spotkanie z Southampton, wiele mówi. Glasgow Rangers również ma ten brytyjski wymiar, a do tego dochodzą europejskie rozgrywki. Ostatecznie do tego nie doszło, ale taka jest piłka nożna. Tym razem się nie udało, ale muszę się rozwijać, rywalizować, wygrywać, a wtedy to się stanie - zapowiedział.

To dlatego Feio odszedł z Dunkerque po dwóch tygodniach. "Zdałem sobie sprawę, że..."

Zamiast do Anglii, Feio trafił do Francji. Na początku lipca podpisał umowę z drugoligowym USL Dunkerque. Wytrzymał tam jednak niespełna dwa tygodnie. Kontrakt rozwiązał, zanim jeszcze zdążył poprowadzić zespół w oficjalnym meczu. Teraz ujawnił dlaczego. - To była moja decyzja. Zrozumiałem, że to, co mi zaoferowano, i to, co zastałem, to zupełnie inne rzeczy. Droga, którą chciałem podążać, i droga instytucji były zupełnie inne. Odrzuciłem inne projekty, w tym te w Portugalii, ale zdałem sobie sprawę, że warunki nie były odpowiednie do wykonywania mojej pracy - wyjaśnił.

Dziennikarz dopytał go więc o rzeczone propozycje z Portugalii. - Myślę, że niesprawiedliwie byłoby z mojej strony wymieniać nazwy klubów. Jestem bardzo dumny z bycia Portugalczykiem, chcę trenować w Portugalii i ten moment nadejdzie naturalnie. Chcę, żeby moja praca była kiedyś znana i doceniana w moim kraju - uciął trener.