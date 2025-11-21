Ekstraklasowy stadion wreszcie ukończony! Kapitalne wieści

Radomiak Radom trwający sezon Ekstraklasy rozpoczął w świetnym stylu. Pokonywał takie zespoły jak Pogoń Szczecin czy Raków Częstochowa i był jedną z rewelacji rozgrywek. Z czasem jego gra uległa jednak znacznemu pogorszeniu i z drużyną pożegnał się trener Joao Henriques. Pod wodzą nowego szkoleniowca, Goncalo Feio, Radomiak wydaje się wychodzić na prostą. Wygrał dwa ostatnie mecze i zajmuje piąte miejsce w ligowej tabeli.

Świetna wiadomość dla fanów Radomiaka Radom

Kibice Radomiaka obserwują zmagania swoich ulubieńców na stadionie przy ulicy Struga 63. Ten obiekt został oddany do częściowego użytku już dawno temu, ale na trybunach mieściło się tylko w okolicach 8 tysięcy widzów - bo dwie trybuny, w tym sektor gości, wciąż znajdowały się w budowie. W tym tygodniu nastąpił jednak przełom.

Klub przekazał, że budowa trybun (z wyjątkiem sektora dla gości) została ukończona. Niewykluczone zatem, że już wkrótce na trybunach Radomiaka będzie wspierać nawet 14 287 kibiców. Jest jednak jedno "ale" - Radomiak nie rozpoczął jeszcze sprzedaży biletów w ramach spotkania 18. kolejki Ekstraklasy na nową część trybun. Dlaczego? Sprawie przyjrzał się portal "Weszło":

"Żeby móc to zrobić, potrzeba dokończyć papierkową robotę. W poniedziałek 24 listopada okaże się, czy mecz Radomiak — Górnik Zabrze ustanowi nowy rekord frekwencji na obiekcie w Radomiu. To wtedy odbędzie się najważniejsza wizytacja: służb i policji" - czytamy.

Obiekt Radomiaka już jednak zbiera pozytywne recenzje. - Cztery trybuny (i wkrótce w końcu sektor gości), obok hala, 10-15 minut drogi autem ośrodek treningowy dla piłkarzy (wciąż w rozbudowie). Radom w końcu z zapleczem sportowym z prawdziwego zdarzenia - napisał na "X" Marcin Borzęcki z Kanału Sportowego.

Na materiale wideo portalu "cozadzien.pl" możemy natomiast obejrzeć, jak obecnie prezentuje się stadion przy ulicy Struga z lotu ptaka.

Zanim Radomiak podejmie Górnik Zabrze, rozegra jeszcze mecz w 17. kolejce Ekstraklasy. Rywalem ekipy Goncalo Feio będzie Lech Poznań. Początek spotkania w niedzielę, 23 listopada, o godzinie 14:45.