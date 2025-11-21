Legenda Legii wygłosiła werdykt ws. Papszuna. "Ruch atomowy"

Jak grom z jasnego nieba spadła w czwartkowy wieczór informacja, że Marek Papszun jest o krok od zostania nowym trenerem Legii Warszawa. "Wszystko wskazuje na to, że Marek Papszun zostanie nowym trenerem Legii Warszawa. Z naszych informacji wynika, że sprawa jest na finiszu i 51-letni szkoleniowiec poprowadzi stołeczną drużynę już w czwartkowym meczu Ligi Konferencji przeciwko Sparcie Praga" - przekazał Konrad Ferszter ze Sport.pl.

Cezary Kucharski nie ma wątpliwości ws. Marka Papszuna w Legii Warszawa

Co jasne - te doniesienia obudziły gorącą dyskusję wśród kibiców i ekspertów. W końcu trener obecnie czwartego w tabeli Ekstraklasy Rakowa Częstochowa ma trafić do jedenastej Legii Warszawa. - To jest ruch z gatunku atomowych. Wydaje mi się, że w tej sytuacji, która jest w Legii, potrzeba było jednak takiego ruchu. Trenera charyzmatycznego, z silną ręką, który od razu będzie miał określoną pozycję w klubie i wśród piłkarzy, tak więc moim zdaniem to bardzo dobry ruch Legii - ocenił były piłkarz Legii, a obecnie agent piłkarski Cezary Kucharski dla portalu WP SportoweFakty. Wskazywał, że Papszun będzie pasować do Legii, gdyż pilnuje dyscypliny w klubie.

- Myślę, że Marek Papszun będzie miał wyższe oczekiwania co do kadry. Być może jednak, przy nowym trenerze, piłkarze zaczną lepiej wyglądać, niż za Iordanescu. Jednak za Iordanescu, z dnia na dzień, wyglądali coraz słabiej. Liczę, że przy Marku Papszunie kibice będą pozytywnie zaskoczeni i że kilku zawodników faktycznie się rozwinie i zacznie wyglądać lepiej niż dotychczas - podsumował Kucharski.

A kto może zostać następcą Papszuna w Rakowie Częstochowa? Według medialnych doniesień ma nim zostać Łukasz Tomczyk, szkoleniowiec pierwszoligowej Polonii Bytom.