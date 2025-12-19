Marek Papszun trenerem Legii Warszawa! Jest oficjalny komunikat

Legia Warszawa nie tak dawno pożegnała się z Edwardem Iordanescu. Rumun nie okazał się tym trenerem, którego szukano w stolicy. Jego miejsce zajął Inaki Astiz, dotychczasowy asystent. To rozwiązanie w stolicy także nie przyniosło jednak pożądanych efektów. Teraz Legia ma już nowego trenera, a jego zakontraktowanie to prawdziwa sensacja.

REKLAMA

Zobacz wideo Kamil Grosicki ujawnia, dlaczego wrócił do reprezentacji Polski

Papszun w Legii. Wydali komunikat

"O tym, że nazwisko Papszuna krąży w kuluarach, w podcaście Ofensywni mówił wcześniej Łukasz Olkowicz. Sprawa w rzeczywistości jest bardzo poważna. Jedno z naszych źródeł twierdzi nawet, że porozumienie jest blisko i Papszun jest gotowy zmienić otoczenie" - informował portal Meczyki.pl.

Doniesienia medialne nie okazały się kaczką dziennikarską. W piątek 19 grudnia Legia Warszawa oficjalnie poinformowała, że nawiązała współpracę z Markiem Papszunem.

"Marek Papszun od dnia 19 grudnia obejmuje funkcję trenera pierwszej drużyny Legii Warszawa. Umowa będzie obowiązywać do końca sezonu rozgrywkowego 2027/28. W najbliższych dniach Marek Papszun skompletuje i przedstawi sztab szkoleniowy. Treningi z pierwszym zespołem rozpoczną się 5 stycznia, a 10 stycznia drużyna wyjedzie do andaluzyjskiej miejscowości Mijas na obóz przygotowawczy przed rundą wiosenną" - napisano w komunikacie.

W oficjalnym oświadczeniu przekazano też kolejne ważne wieści. "Od 1 stycznia nastąpią także zmiany w strukturze zarządczej klubu. Z końcem roku z Zarządu odejdzie Jarosław Jurczak, dotychczasowy wiceprezes nadzorujący dział finansów, prawny i administracyjny, który po dwunastu latach pracy w klubie będzie kontynuował działalność obejmując funkcję w strukturach właścicielskich. Tym samym od 1 stycznia 2026 roku Zarząd będzie dwuosobowy, a pełną odpowiedzialność za zarządzanie klubem przejmie Marcin Herra" - czytamy.

- Cieszę się, że trener Marek Papszun będzie z nami i wkrótce rozpocznie pracę z drużyną. Doprowadzenie tego procesu do końca wymagało dużej determinacji obu stron i jest wyrazem naszego zaufania do kompetencji, doświadczenia i charakteru trenera. Jednocześnie od początku nowego roku powierzam całościowe zarządzanie klubem Marcinowi Herra i wierzę, że wspólnie z trenerem, w pełni wykorzystają stworzone warunki i potencjał Legii, aby osiągać wymagane rezultaty sportowe, organizacyjne i biznesowe - przekazał Dariusz Mioduski.

Dla Papszuna odejście z Rakowa Częstochowa to wyjście ze strefy komfortu. Od 2016 do 2023 i od 2024 roku pracował pod Jasną Górą, gdzie zapracował na miano jednego z najlepszych polskich trenerów. Zdobył łącznie pięć trofeów: mistrzostwo Polski, a także po dwa krajowe puchary i superpuchary.

Papszun przed pracą w Rakowie prowadził kluby z niższych lig w tym między innymi Świt Nowy Dwór Mazowiecki i Legionovię Legionowo.