Kto powinien być trenerem Legii? Leśnodorski wskazuje palcem

20 - już tyle dni minęło odkąd Edward Iordanescu został zwolniony z funkcji trenera Legii Warszawa. To efekt fatalnych wyników warszawskiego klubu w tym sezonie. Legia w PKO BP Ekstraklasie po 14 kolejkach ma zaledwie 17 punktów i jest dopiero na 11. miejscu. W dodatku klub ze stolicy Polski odpadł już w 1/16 finału Pucharu Polski, przegrywając u siebie 1:2 z Pogonią Szczecin.

Bogusław Leśnodorski wskazał, kto powinien prowadzić Legię Warszawa

Wiele ekspertów i kibiców zastanawia się, kto będzie nowym trenerem Legii Warszawa. W mediach pojawiały się już nazwiska takich szkoleniowców jak: Jacek Magiera, Nenad Bjelica, Aleksandar Vuković, Apostolos Manzios i Robert Kolendowicz. Coraz bardziej prawdopodobne jest jednak, że przynajmniej do końca roku trenerem będzie Inaki Astiz.

Tymczasem Bogusław Leśnodorski, były prezes Legii Warszawa i współwłaściciel klubu wskazał, kto powinien prowadzić Legię Warszawa.

- Moim zdaniem nie ma sensu robić teraz nie wiadomo czego, jest tam kilka meczów do końca i Inaki Astiz sobie poradzi. Nowy trener nic tutaj w chwilę nie zmieni - powiedział Leśnodorski w rozmowie z Meczyki.pl.

Legia Warszawa po przerwie reprezentacyjnej do rozgrywek PKO BP Ekstraklasy powróci już w sobotę 22 listopada. Wtedy warszawianie zmierzą się przed własną publicznością z Lechią Gdańsk.

Początek meczu o godz. 20.15. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.