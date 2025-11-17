Tak Legia zniszczyła święto kibicom. Jest komunikat. "Totalny brak wyczucia"

Relacje rządzących Legią z najbardziej fanatycznymi kibicami są bardzo wyboiste. Jeszcze na początku sezonu wydawało się, że klub będzie musiał mierzyć się z bojkotem - ale ten został zawieszony już po dwóch tygodniach. Jednak wyniki Legii w pierwszej części sezonu są tak złe, że fani znów są zdenerwowani dla klub.

Kibice Legii wydali oświadczenie. O to mają żal

W poniedziałek 17 listopada - zaledwie kilka godzin przed meczem Malta - Polska - fani Legii opublikowali w swoich mediach społecznościowych komunikat. Poinformowali w nim, że podczas meczu Ligi Konferencji ze Spartą Praga - ten odbędzie się 27 listopada - mieli świętować dwudziestolecie istnienia grupy "Nieznani Sprawcy". Tylko że z powodu cen biletów na ten mecz postanowili odwołać święto.

"Parę dni temu, z naprawdę dużym zdumieniem, przeczytaliśmy informację o cenach biletów na mecz ze Spartą Praga. Bez odrobiny przesady uważamy, że w obecnej sytuacji sportowej, przy tym, jakie zajmujemy miejsce w tabeli i co prezentujemy piłkarsko, to policzek dla kibiców trwających w tym fatalnym czasie przy klubie" - czytamy.

"Będziemy z Wami szczerzy - lada dzień mieliśmy ogłosić, że na tym meczu będziemy świętować NaSze 20. urodziny. Jak się domyślacie, przygotowania do tego wydarzenia zajęły nam trochę czasu i wymagały sporo pracy. Jednak nie wyobrażamy sobie organizować dużej mobilizacji i specjalnie namawiać Was do przyjścia na mecz, gdzie bilety mają być w tak horrendalnej cenie. Klub po raz kolejny wykazuje się totalnym brakiem wyczucia i nawet w tak fatalnym dla nas wszystkich czasie, po serii kompromitujących wyników, chce wydoić od kibiców ostatnią złotówkę" - dodano.

Z tego powodu kibice postanowili przełożyć świętowanie na ligowy mecz z Piastem Gliwice, który odbędzie się 14 grudnia.

A ile mają kosztować bilety na mecz ze Spartą Praga? Najtańsze bilety - dla dzieci do lat 13 - kosztują 50 złotych i upoważniają do wejścia na trybunę rodzinną. Zdecydowana większość fanów musi jednak szykować się na wydatek minimum 95 złotych (cena biletu normalnego na Żyletę) do nawet 160 złotych (cena biletu normalnego na strefę 1). Jest więc naprawdę drogo.