Siedem minut i czerwona kartka. "Show" piłkarza Legii w eliminacjach MŚ

Legia Warszawa letnie okienko transferowe rozpoczęła spokojnie - w pewnym momencie kibice byli nawet nieco rozdrażnieni pasywnością władz klubu na rynku. Z czasem jednak do ekipy wielokrotnego mistrza Polski zaczęli dołączać kolejni piłkarze. Zanim podpis na umowie złożyli Kacper Urbański czy Mileta Rajović, do stolicy trafił Petar Stojanović. Wszechstronny zawodnik grający po prawej stronie boiska, który od ponad dekady gra w kadrze Słowenii.

Stojanović antybohaterem w Słowenii. Piłkarski "kryminał"

Słoweńcy w sobotę rozgrywali arcyważne spotkanie. O ile w grupie B na dobre uciekła im Szwajcaria, to w przypadku pokonania Kosowa, mogli przedłużyć szansę na awans do barażów mistrzostw świata. Nie wydawało się to misją niemożliwą, biorąc pod uwagę, że mecz miał miejsce na stadionie Lublanie. To jednak przyjezdni lepiej go rozpoczęli. Już w 6. minucie bramkę strzelił Fisnik Asllani.

W przerwie trener Słoweńców, Matjaz Kek, zdecydował się dokonać dwóch zmian. Dejan Petrovic zmienił Jona Gorenca Stankovic, a za Erika Janżę (a więc na co dzień gracza Górnika Zabrze) na boisko wszedł wspomniany Petar Stojanović. To, co zrobił piłkarz Legii Warszawa, można jednak wręcz określić słowem "sabotaż". Już w 47. minucie otrzymał żółtą kartkę, a sześć minut później czerwoną i znacząco osłabił własny zespół.

Słoweńcy w dziesiątkę nie zdołali postawić się rywalom. Kosowo w 64. minucie (za sprawą samobója Żana Karnicnika) podwyższyło wynik spotkania na 2:0 i zdobyło cenne trzy punkty. W grupie B eliminacji MŚ niespodzianek już raczej nie będzie. Bezpośredni awans na mundial wywalczą Szwajcarzy (13 pkt i zdecydowanie najlepszy bilans bramkowy), a w barażach zagra Kosowo (10 pkt).