Pięć meczów bez wygranej i koniec. Legia gromi i to 4:0

Legia Warszawa od półtora miesiąca przeżywa spory kryzys. Przez ten czas wygrała raptem dwa mecze - towarzyski ze Stalą Rzeszów oraz z Szachtarem Donieck w Lidze Konferencji Europy. Ostatnio nie była w stanie wygrać żadnego z pięciu kolejnych spotkań. Dwa poprzednie - z Celje i Bruk-Betem Termalicą Nieciecza - przegrała po 1:2. W końcu jednak czarna seria została przerwana.

REKLAMA

Zobacz wideo Reprezentacja Polski poleci na mundial Urban zrobił coś niezwykłego

Cztery gole w meczu Legii Warszawa. Koniec czarnej serii

Piłkarze ze stolicy w trakcie przerwy na mecze reprezentacji narodowych nie próżnowali. W sobotę zagrali towarzysko w Książenicach z pierwszoligowym Zniczem Pruszków i odnieśli pierwsze zwycięstwo, odkąd trenuje ich Inaki Astiz. Do tej pory za kadencji Hiszpana ponieśli dwie porażki i raz zremisowali.

W meczu ze Zniczem wynik pod koniec pierwszej połowy otworzył Mileta Rajović. Krytykowany w ostatnim czasie napastnik głową wykończył dośrodkowanie Kacpra Chodyny. Po zmianie stron padły jeszcze trzy gole. Najpierw w 48. minucie znakomitą wrzutką w pole karne popisał się Claude Goncalves, a akcję strzałem z pierwszej piłki zamknął Chodyna. Na dwa kolejne trafienia trzeba było czekać do samej końcówki. W 80. minucie po indywidualnej akcji w dolny róg skutecznie uderzył Antonio Colak, a dziewięć minut później zwycięstwo przypieczętował Karol Kosiorek. Zawodnik, który na co dzień występuje w ekipie U-19, popisał się pięknym uderzeniem z dystansu.

Oczywiście wygrana piłkarzom Legii nie daje nic poza poprawą nastrojów. Najbliższy mecz o stawkę rozegrają dopiero za tydzień. W sobotę 22 listopada podejmą u siebie Lechię Gdańsk (godz. 20:15) w ramach 16. kolejki Ekstraklasy. Z kolei w czwartek 27 listopada zmierzą się ze Spartą Praga w Lidze Konferencji Europy.