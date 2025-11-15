Kolejna wojenka między klubami Ekstraklasy. "Wstydu nie macie"

Raków Częstochowa nie przegrał żadnego z sześciu meczów przed listopadową przerwą reprezentacyjną (cztery zwycięstwa w Ekstraklasie oraz dwa remisy w Lidze Konferencje). Dobre nastroje wokół klubu mogło nieco zmącić zamieszanie dotyczące pewnej oferty pracy.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy Polska wygra w końcu z topową drużyną? Żelazny: Wszyscy sprawiają niespodzianki, a my nie

Raków Częstochowa przedstawił ogłoszenie o pracę. Raczej nie takiego odzewu się spodziewał

"W związku z rozbudową działu skautingu akademii, szukamy wolontariuszy na stanowisko skautów. Jeśli uwielbiasz oglądać mecze na żywo i chciałbyś uczestniczyć w poszukiwaniu talentów do jednej z czołowych akademii piłkarskich kraju, to zgłoś się do nas" - ogłosili wicemistrzowie Polski w serwisie X.

Co oferuje klub? "Roczny wolontariat zakończony zdobyciem certyfikatu, nabycie doświadczenia, niezbędny know-how, zdobycie kontaktów, zwrot kosztów (paliwo, opłaty drogowe, jedzenie), rozwój pasji" - dowiadujemy się z ogłoszenia na oficjalnej stronie. Nie ma ani słowa o wynagrodzeniu, przez co pod wpisem na X pojawiły się krytyczne komentarze.

"Wstydu nie macie. Kiedyś jako dzieciak latałem na wolontariat do pierwszoligowego klubu, inne czasy i inne realia, ale powiedziałem nigdy więcej. Ale czołowa drużyna Ekstraklasy?", "Taki bogaty klub i szuka wolontariuszy", "klub z topki ekstraklasy szuka skautów na wolontariat, nasze podwórko jest wspaniałe", "wiadomo, za darmo to uczciwa stawka", "trochę dużo płacicie jak na początek", "wstydzilibyście się takie rzeczy publikować", "nie no, wy to zbyt łaskawi jesteście z taką królewską ofertą" - czytamy.

"Absurd, jak klub profesjonalny, od którego oczekuje się występów na najlepszym poziomie w kraju oraz na niezłym poziomie w Lidze Konferencji, może napisać coś takiego. Ale może faktycznie ktoś nabierze się na takie wasze wpisy w zamian za obietnicę oraz mydlenie oczu" - dodał kolejny internauta.

Sprawdź także: Absurd w reprezentacji Polski. To dlatego zabrakło jednego piłkarza

Część użytkowników stanęła po stronie Rakowa. "Skąd te głosy oburzenia? Masz zero doświadczenia. Masz szansę sprawdzić się i nauczyć czegoś nowego kosztem tylko swojego czasu wolnego w weekend. Jak będziesz sobie radzić i rozwijać, to po okresie próbnym sam możesz zaproponować przejście na inny model współpracy. Win-win" - odpowiedział jeden z nich

"Ludzie, którzy się tak oburzają, chyba nie zdają sobie sprawy, jak wiele osób działających w branży sportowej zaczynało od wolontariatu. Czasami jest to jedyna droga, żeby dostać się do tej branży" - dodał inny.

Szef Pogoni Szczecin odpowiada na ogłoszenie Rakowa Częstochowa

Ogłoszenie częstochowian zobaczył także szef Pogoni Szczecin Alex Haditaghi, który odpowiedział w swoim stylu. Czyli z drobną złośliwością wobec ligowego rywala. "Rakowie, moi przyjaciele… Nawet nasz jastrząb, który patroluje stadion i przegania gołębie, ma zapewnioną pensję i benefity" - napisał. Po czym przedstawił warunki, na jakie można liczyć w dziale skautingowym szczecinian.

"W Pogoni nie chcemy, żebyś odkrył kolejnego Kamila Grosickiego czy Roberta Lewandowskiego jako wolontariusz. Jeśli pomagasz nam znaleźć najlepsze talenty w Polsce, będziesz traktowany - i opłacany - jak profesjonalista z najwyższej półki" - zaczął.

"Zatrudniamy czterech elitarnych i doświadczonych skautów w całym kraju i oferujemy im: najwyższe zarobki w skautingu w Polsce; darmowy samochód służbowy, paliwo, pełne pokrycie wydatków; pełne ubezpieczenie zdrowotne i pracownicze; do 100 000 zł premii, gdy zawodnik, którego wypatrzyli i pomogli nam podpisać z nim kontrakt, dotrze do naszej pierwszej drużyny; procent od przyszłej kwoty transferowej, gdy ten zawodnik zostanie sprzedany" - dodał. "Jedyne, czego wymagamy, to doświadczenie w skautingu" - tak zakończył wpis.

Raków Częstochowa wróci do gry 22 listopada, gdy ugości Piast Gliwice. A dwa dni później Pogoń Szczecin podejmie Zagłębie Lubin (oba mecze w ramach Ekstraklasy).