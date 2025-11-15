Wrócił z Anglii do Polski. Chce go pół Ekstraklasy, a nie jest piłkarzem

- Trener Manchesteru United powiedział mi kiedyś z uśmiechem: "Znajdź mi drugiego Roberta Lewandowskiego" - mówił kilka dni temu w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet Piotr Sadowski, jeden z najlepszych polskich skautów.

Piotr Sadowski rozchwytywany przez kluby PKO BP Ekstraklasy. Nie jest nawet piłkarzem

Piotr Sadowski od lat mieszka w Anglii i tam też pracuje. Najpierw szukał piłkarzy dla drużyny rezerw, a potem dla pierwszej drużyny Manchesteru United. To on rekomendował działaczom Amada Diallo, Jeremy'ego Doku (Manchester City), Ardę Gulera czy Alvaro Carrerasa (obaj Real Madryt).

Teraz Sadowski z powodów rodzinnych wrócił do Polski. Być może wkrótce rozpocznie pracę w jednym z klubów PKO BP Ekstraklasy.

"Sadowski był ostatnio na rozmowach w Rakowie Częstochowa, a więc w klubie, w którym skauting odgrywa bardzo ważną rolę. Zainteresowanie Polakiem wykazuje także Motor Lublin, oraz, według naszej wiedzy, co najmniej dwa inne kluby Ekstraklasy" - czytamy w Przeglądzie Sportowym Onet.

- Jedno chcę podkreślić: nie wracam do Polski po naukę, ale po to, by moje bogate doświadczenie przekazać dalej - np. w Ekstraklasie. Rozglądam się za pracą. Chętnie zacząłbym działać w Ekstraklasie. Jestem pełen podziwu, jak nasza liga poszła do przodu. Mamy czterech przedstawicieli w Europie, stadiony są pełne, kluby sprowadzają coraz lepszych zawodników - dodawał na temat ewentualnej pracy w PKO BP Ekstraklasie.

Obecnie liderem rozgrywek jest Górnik Zabrze (29 punktów w 15 meczach), drugie miejsce zajmuje Jagiellonia Białystok (27 punktów w 14 spotkaniach), a trzecie Wisła Płock (26 punktów w 14 meczach).

PKO BP Ekstraklasa wznowi grę po przerwie reprezentacyjnej. W piątek, 21 listopada (godz. 18) Bruk-Bet Termalica Nieciecza zagra z Arką Gdynia, a Górnik Zabrze z Wisłą Płock (godz. 21).