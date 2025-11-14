Szybko poszło! Gwiazdor Ekstraklasy może odejść już po pół roku

Ten zawodnik z pewnością jest jednym z odkryć tego sezonu Ekstraklasy. Cracovia wydała 500 tys. euro na transfer Filipa Stojilkovicia z Darmstadt, a Szwajcar błyskawicznie zaczął podbijać Ekstraklasę. Napastnik Cracovii strzelił siedem goli i zanotował trzy asysty w piętnastu meczach. Ostatnio Stojilković miał serię trzech meczów bez strzelonego gola w naszej lidze, ale to nie sprawiło, że zainteresowanie jego osobą w innych klubach spadło. Czy Cracovii uda się utrzymać Stojilkovicia co najmniej do końca tego sezonu?

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki ostro o Rajoviciu i Colaku: Za moich czasów w Legii byliby od podawania piłek

Dwa kluby chcą gwiazdę Cracovii. To może być błyskawiczny transfer

Niemiecki dziennikarz Florian Plettenberg informuje na portalu X, że Stojilković może odejść z Cracovii już w zimowym oknie transferowym. Są dwa kluby, które będą się starały o napastnika - to tureckie Goztepe i włoska Monza. Nie wiadomo jednak, jakiej kwoty może żądać Cracovia i jak wysokie będą oferty obu zainteresowanych klubów.

Aktualnie Monza znajduje się w Serie B, ale jest na dobrej drodze do tego, by wrócić do Serie A. Monza jest liderem Serie B z 26 punktami po 12 meczach i ma punkt przewagi nad drugą Modeną. Dawniej w barwach Monzy grał Christian Gytkjaer (2020-2023), który dawniej występował w Lechu Poznań.

Goztepe to klub z najwyższego poziomu rozgrywkowego w Turcji, który zajmuje piąte miejsce z 22 punktami i traci siedem do prowadzącego Galatasaray. Bramkarzem tego zespołu jest Mateusz Lis, były zawodnik Southampton i Troyes.

Do tej pory Stojilković występował w barwach FC Zurich (2014-2018), Red Star ZH (2014), Hoffenheim U19 (2018-2019), FC Sion (2020), Darmstadt (2023-2025) czy FC Kaiserslautern (2024). Kontrakt Stojilkovicia z Cracovią jest ważny do czerwca 2028 r.

Aktualnie Cracovia notuje serię trzech meczów bez zwycięstwa w Ekstraklasie i zajmuje szóste miejsce z 22 punktami. Strata zespołu Luki Elsnera do prowadzącego Górnika Zabrze wynosi siedem punktów.

Zobacz też: Polska jednak awansuje bezpośrednio na mundial? Oto co musi się stać

Cracovia mogła już zarobić spore pieniądze na Stojilkoviciu. Odrzuciła ofertę

We wrześniu br. Mateusz Janiak z "Przeglądu Sportowego Onet", że do Cracovii wpłynęła oferta w wysokości 3,5 mln euro za Stojilkovicia od jednego z klubów ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Propozycja nie została przyjęta.

- Gdybyśmy rozpoczęli rozmowy w sprawie Ajdina Hasicia i powiedzieli, że taki transfer jest możliwy, to do budżetu wpłynęłoby około 10 mln euro, co byłoby mocnym zastrzykiem. Mamy jednak jasny cel, a nasza sytuacja finansowa sprawia, że możemy skupić się wyłącznie na realizacji tego celu, który założyliśmy przed sezonem i cieszyć się grą Filipa czy Ajdina w Cracovii. To nie czas, aby oni odchodzili i to nie czas, aby ryzykować - mówił Mateusz Dróżdż, prezes Cracovii w rozmowie z Kanałem Sportowym.

Stojilković jest trzecim zawodnikiem w klasyfikacji strzelców Ekstraklasy. Przed nim jest tylko Tomas Bobcek z Lechii Gdańsk (9) i Jesus Imaz z Jagiellonii Białystok (8).