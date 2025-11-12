Pululu jednak zostanie w Polsce? Oferują topowy kontrakt. "Jest jeden warunek"

Afimico Pulu to jedna z największych gwiazd ekstraklasy. Jego umowa z Jagiellonią Białystok wygasa wraz z końcem tego sezonu. Gdzie zagra w kolejnym? Informacje przekazali dziennikarze - Łukasz Olkowicz i Piotr Wołosik. Podzielili się nimi w nowym odcinku podcastu "Ofensywni" emitowanym na kanale "Przeglądu Sportowego" na YouTube.

REKLAMA

Zobacz wideo Awantura w studiu! "Gdzie ty chcesz grać w Lidze Mistrzów?!"

Gdzie zagra Pululu? "Ten klub gra w pierwszej lidze"

- Ten sezon ma słabszy, ale mimo to zainteresowanie nie spada poniżej pewnego poziomu, a nawet wzrasta - z tej przyczyny, że mu się kontrakt kończy wraz z końcem sezonu. Pytanie o rozmowy między Jagiellonią i Pululu. Te rozmowy toczą się, ale nazwałby to raczej "mizianiem" takim - rozpoczął Wołosik.

- Na dzisiaj bym zdecydowanie powiedział, że Pululu odejdzie. Z tego względu, że nie ma takiej chęci ze strony jego i jego otoczenia, żeby ten kontrakt przedłużyć. Jagiellonia przytomnie zarządza swoimi pieniędzmi, Jagiellonia ma przytomnego i świetnego dyrektora sportowego Łukasza Masłowskiego, który na pewno nie zrobi - tak przypuszczam, bo nie znam go od tej strony, by kominy płacowe wprowadzał - dodał dziennikarz.

Według informacji Wołosika jednym z klubów, który "delikatnie" sonduje sprowadzenie Pululu jest za to Raków Częstochowa. Dziennikarz zwrócił uwagę na fakt, że nie tak dawno na linii Raków - Jagiellonia doszło do korzystnej dla obu stron wymiany. Dawid Drachal trafił na Podlasie, a przy ul. Limanowskiego zameldował się Lamine Diaby-Fadiga.

- Słyszałem o jeszcze jednym klubie. Ten klub gra w pierwszej lidze. Nie jest to Chrobry Głogów, Stal Mielec też nie. Może cię zaskoczę, ale Wieczysta Kraków. Warunek jest jeden, Wieczysta musi awansować do ekstraklasy. Gdyby Wieczysta awansowała, myślę że Pululu dostałby kontrakt w pierwszej trójce w polskiej piłce ligowej - wtrącił Olkowicz.

Piotr Wołosik przyznał jednak, że Pululu w pierwszej kolejności będzie spoglądał w kierunku podpisania kontraktu z klubem zza granicy.

Afimico Pululu trafił do Jagiellonii Białystok w 2023 roku. Do tej pory w 109 spotkaniach zdobył dla niej 45 goli i zanotował 11 asyst.