Marek Papszun znalazł się w kręgu zainteresowań Norwich City, klubu broniącego się przed spadkiem z Championship. Według bukmacherów szanse na zatrudnienie 51-latka rosną, ale czy rzeczywiście do tego dojdzie?
Nowe wieści przekazał dziennikarz Kamil Głębocki. "Rzeczywiście może być coś na rzeczy. Udało mi się dowiedzieć, że Norwich jest zainteresowane zatrudnieniem Papszuna, a informacje pojawiające się w mediach nie są tylko plotkami. Z Rakowem oficjalnie nikt się jeszcze w tej sprawie nie kontaktował, co nie musi być jednoznaczne z tym, że takiego kontaktu nie było z samym Papszunen" - napisał w serwisie X.
Okazuje się, że gdy w zeszłym roku szkoleniowiec wrócił do Częstochowy, zawarł "dżentelmeńską umowę" z właścicielem klubu Michałem Świerczewskim. "Papszun ostatecznie odrzucił oferty z zagranicy [...] i ponownie został trenerem 'Medalików'. W zamian za to zagwarantował sobie możliwość odejściach w ściśle określonych warunkach, które zawierały m.in. pracę w reprezentacji Polski i atrakcyjne oferty z zagranicy" - ujawnił Głębocki.
Czy propozycja z przedostatniej drużyny drugiej ligi angielskiej takową by była? "Moim zdaniem tak. [...] Nie ma co porównywać możliwości Norwich do Rakowa - zarówno finansowych, jak i pod względem zaplecza" - ocenił dziennikarz. Po czym zwrócił uwagę na właściciela klubu.
"Jedno jest pewne. Jeśli szkoleniowiec Rakowa zdecyduje się na odejście, pierwszy dowie się o tym Świerczewski. Jeśli taki ruch miałby w ogóle nastąpić (do tego jeszcze daleko), obie strony będą chciały, aby odbyło się to z jak najmniejszym kosztem dla Rakowa" - zaznaczył. A poruszając kwestię potencjalnego następcy Papszuna, wymienił będącego w sztabie częstochowian Dawida Kroczka, który od kwietnia 2024 r. do maja br. prowadził Cracovię (a wcześniej Unię Skierniewice, Resovię Rzeszów i Sokół Aleksandrów Łódzki). "Nie bez powodu jest jednym z asystentów Papszuna" - skwitował Głębocki.
Zobacz również: Kolejna rewolucja w klubie Ekstraklasy! Poleciały głowy
Z Rakowem Częstochowa 51-latek walczy o mistrzostwo Polski (po 14 meczach 23 pkt i czwarte miejsce w tabeli Ekstraklasy), krajowy puchar (trzecia runda) oraz w fazie ligowej Ligi Konferencji (po trzech meczach 5 pkt i 12. pozycja). Natomiast Norwich City po 15 kolejkach ma tylko 9 pkt - gorsze jest tylko Sheffield Wednesday, które ma - 4 pkt (odjęto mu 12 pkt za opóźnienia w wypłatach). W klubie ze wschodniej Anglii występują dwaj byli gracze częstochowian: bramkarz Vladan Kovacević i napastnik Ante Crnac (przechodzi rehabilitację po zerwaniu więzadła krzyżowego).
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!