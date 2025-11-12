Marek Papszun znalazł się w kręgu zainteresowań Norwich City, klubu broniącego się przed spadkiem z Championship. Według bukmacherów szanse na zatrudnienie 51-latka rosną, ale czy rzeczywiście do tego dojdzie?

Marek Papszun zamieni Raków Częstochowa na Norwich City? "Zagwarantował sobie możliwość"

Nowe wieści przekazał dziennikarz Kamil Głębocki. "Rzeczywiście może być coś na rzeczy. Udało mi się dowiedzieć, że Norwich jest zainteresowane zatrudnieniem Papszuna, a informacje pojawiające się w mediach nie są tylko plotkami. Z Rakowem oficjalnie nikt się jeszcze w tej sprawie nie kontaktował, co nie musi być jednoznaczne z tym, że takiego kontaktu nie było z samym Papszunen" - napisał w serwisie X.

Okazuje się, że gdy w zeszłym roku szkoleniowiec wrócił do Częstochowy, zawarł "dżentelmeńską umowę" z właścicielem klubu Michałem Świerczewskim. "Papszun ostatecznie odrzucił oferty z zagranicy [...] i ponownie został trenerem 'Medalików'. W zamian za to zagwarantował sobie możliwość odejściach w ściśle określonych warunkach, które zawierały m.in. pracę w reprezentacji Polski i atrakcyjne oferty z zagranicy" - ujawnił Głębocki.

Czy propozycja z przedostatniej drużyny drugiej ligi angielskiej takową by była? "Moim zdaniem tak. [...] Nie ma co porównywać możliwości Norwich do Rakowa - zarówno finansowych, jak i pod względem zaplecza" - ocenił dziennikarz. Po czym zwrócił uwagę na właściciela klubu.

To on mógłby zająć miejsce Marka Papszuna w Rakowie Częstochowa

"Jedno jest pewne. Jeśli szkoleniowiec Rakowa zdecyduje się na odejście, pierwszy dowie się o tym Świerczewski. Jeśli taki ruch miałby w ogóle nastąpić (do tego jeszcze daleko), obie strony będą chciały, aby odbyło się to z jak najmniejszym kosztem dla Rakowa" - zaznaczył. A poruszając kwestię potencjalnego następcy Papszuna, wymienił będącego w sztabie częstochowian Dawida Kroczka, który od kwietnia 2024 r. do maja br. prowadził Cracovię (a wcześniej Unię Skierniewice, Resovię Rzeszów i Sokół Aleksandrów Łódzki). "Nie bez powodu jest jednym z asystentów Papszuna" - skwitował Głębocki.

Z Rakowem Częstochowa 51-latek walczy o mistrzostwo Polski (po 14 meczach 23 pkt i czwarte miejsce w tabeli Ekstraklasy), krajowy puchar (trzecia runda) oraz w fazie ligowej Ligi Konferencji (po trzech meczach 5 pkt i 12. pozycja). Natomiast Norwich City po 15 kolejkach ma tylko 9 pkt - gorsze jest tylko Sheffield Wednesday, które ma - 4 pkt (odjęto mu 12 pkt za opóźnienia w wypłatach). W klubie ze wschodniej Anglii występują dwaj byli gracze częstochowian: bramkarz Vladan Kovacević i napastnik Ante Crnac (przechodzi rehabilitację po zerwaniu więzadła krzyżowego).