Tak Podolski mówi Niemcom o polskiej lidze i zakończeniu kariery

Od lipca 2021 roku Lukas Podolski jest zawodnikiem Górnika Zabrze, z którym obecny kontrakt wiąże go do końca czerwca przyszłego roku. To oznacza, że w momencie jego wygaśnięcia były reprezentant Niemiec będzie mieć 41 lat. Tym samym trudno sobie wyobrazić, żeby miał kontynuować karierę w barwach innej drużyny.

Lukas Podolski rozważa kontynuowanie kariery

Podolski udzielił wywiadu "Kölner Stadt-Anzeiger", w którym opowiedział o sensacyjnym początku sezonu w wykonaniu Górnika Zabrze i prowadzeniu w tabeli Ekstraklasy. - Nie spodziewaliśmy się tego przed sezonem. Finansowo nie możemy konkurować z niektórymi klubami, a nasz klub jest również własnością miasta, co czasami utrudnia sytuację. Mamy nadzieję, że to się zmieni. Niemniej jednak, cieszymy się, widząc, jak klub rozwija się na wszystkich poziomach i stale się poprawia. Dotyczy to całej ligi, która również znacząco się rozwinęła i jest znacznie silniejsza niż kilka lat temu - podkreślił.

Podolski komplementował także trenera Górnika Michala Gasparika. - Trener konsekwentnie zmusza naszych zawodników do maksymalnego wysiłku. W drużynie panuje doskonała dyscyplina, a dzięki innemu systemowi gry nasza obrona jest również znacznie silniejsza.

- Bardzo lubię też pracę poza boiskiem. Mam teraz 40 lat, więc moje priorytety się zmieniły. Klub dał mi możliwość poznania wielu różnych obszarów. Mogę tu naprawdę coś zmienić, również pod względem strukturalnym; naprawdę coś się buduje. Dlatego z łatwością wyobrażam sobie kontynuowanie tego przez długi czas. Wciąż kocham grać i bardzo lubię pomagać młodszym zawodnikom w drużynie swoim doświadczeniem. Ale nie mam już 30 lat, więc zaczynam odczuwać tu i ówdzie bóle - dodał Podolski oraz odniósł się do kwestii, czy obecny sezon będzie jego ostatnim w karierze.

- W zasadzie tak, to ma być mój ostatni sezon. Jeśli jednak uda nam się sprawić niespodziankę, to może zechcę wziąć udział w kolejnym - podsumował.