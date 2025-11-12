Widzą Papszuna w angielskim klubie! "Jest wśród faworytów"

Marek Papszun po zdobyciu mistrzostwa Polski z Rakowem Częstochowa w sezonie 2022/23 zdecydował się opuścić klub. Wówczas zdawało się, że podejmie pracę w zagranicznym klubie. Nic z tego nie wyszło i po roku wrócił pod Jasną Górę. Może teraz doczeka się prestiżowej posady?

Marek Papszun obejmie angielski klub? Trzy lata temu grali w Premier League

W sobotę 8 listopada grające w Championship Norwich, które jeszcze w sezonie 2021/22 występowało w Premier League (20. miejsce, ostatnie), zwolniło trenera Liama Manninga. Dosyć niespodziewanie z angielskim klubem zaczął być łączony szkoleniowiec częstochowian.

"Pomimo licznych plotek o Russellu Martinie lub Garym O'Neilu, którzy mogliby zastąpić Manninga w Norwich, jeden z czołowych menedżerów w Polsce jest wśród faworytów bukmacherów. Marek Papszun, trener Rakowa, znajduje się na liście kandydatów na stanowisko trenera Carrow Road" - czytamy na stronie pinkun.com.

Jeszcze niedawno szanse 51-latka na przejęcie angielskiego klubu bukmacherzy oceniali jako 20/1 lub 16/1, jednak we wtorek 11 listopada wieczorem było to już 8/1, a z czasem nawet 4/1. Za jego głównych konkurentów uchodzą: Russell Martin (ostatnio Rangers), Gary O'Neill (ostatnio Wolverhampton), Brendan Rodgers (ostatnio Celtic), Michael Carrick (ostatnio Middlesbrough) i Daniel Farke (prowadzi Leeds United).

Marek Papszun łączony z Norwich City. Naprawdę tak go podsumowali

Spekulacje o zatrudnieniu Polaka spotkały się z mieszanym odbiorem wśród fanów Norwich. Jeden z nich opublikował w serwisie X serię wpisów dotyczących rozwiązań taktycznych stosowanych przez Papszuna. Jakie były wnioski? "(Bazowa formacja - red.) 3-4-3 (przechodzi w - red.) 3-2-5 w ataku. Kontrolowana gra wertykalna. Pressing strefowy. Elastyczna gra pozycyjna. Ustrukturyzowana obrona z odpoczynkiem. Przemyślane stałe fragmenty gry. Piłka nożna Papszuna to usystematyzowany chaos, kalibrowany przez powtarzalność" - czytamy.

A do kogo porównano 51-latka? Można być pod wrażeniem. "Pomyślcie o (połączeniu - red.) Juergena Kloppa i Rubena Amorima" - podsumowano. Pierwszy z tych dwóch to legenda Borussii Dortmund i Liverpoolu, a drugi po owocnym okresie w lizbońskim Sportingu objął Manchester United.

Marek Papszun spotkałby w Norwich City starych znajomych z Rakowa Częstochowa

Pomijając duże sukcesy w Rakowie, z czego mogą wynikać spekulacje łączące Papszuna z Norwich? Otóż w angielskim zespole gra jego dwóch byłych zawodników z Rakowa - bramkarz Vladan Kovacević (po drodze był w lizbońskim Sportingu i Legii Warszawa) oraz napastnik Ante Crnac. Obaj sporo grają w tyk sezonie - Bośniak jest podstawowym golkiperem, natomiast Chorwat grał sporo do październikowej przerwy na kadrę. Potem stracił miejsce w składzie, a pod koniec tamtego miesiąca zerwał więzadło krzyżowe i jeszcze długo będzie pauzował.

Celem Marka Papszuna na Carrow Road byłaby walka o utrzymanie. Po 15 kolejkach Norwich ma tylko 9 pkt i zajmuje 23., czyli przedostatnie miejsce w tabeli Championship - niżej jest tylko Sheffield Wednesday, które ma - 4 pkt (odjęto mu 12 pkt za opóźnienia w wypłatach).

Z kolei Raków Częstochowa po 14 meczach Ekstraklasy ma 23 pkt i traci sześć punktów do prowadzącego Górnika Zabrze (przy jednym spotkaniu rozegranym mniej). W dodatku wicemistrzowie Polski zdobyli pięć punktów w trzech potyczkach fazy ligowej Ligi Konferencji, tam są na 12. pozycji w tabeli.