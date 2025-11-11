Mistrz świata naprawdę powiedział to o Ekstraklasie. Oto co o niej myśli

Pogoń Szczecin dokonała kilku ciekawych transferów w letnim okienku. Największe poruszenie wywołało zakontraktowanie Benjamina Mendy'ego. Były piłkarz takich klubów jak m.in. Manchester City, AS Monaco, czy też Olympique Marsylia był wolnym zawodnikiem. Pogoń przekonała mistrza świata z 2018 roku do gry w Polsce. Francuz podpisał umowę we wrześniu, lecz ze względów zdrowotnych nie mógł od razu wejść do składu.

Mendy zadowolony z przejścia do Pogoni. "Liga mocno fizyczna"

W rozmowie z goal.pl Mendy podkreślił, że jest wdzięczny Pogoni za to, iż dała mu szansę i jednocześnie pozwoliła w spokoju dojść do optymalnej formy fizycznej. Mendy ostatecznie zadebiutował w PKO Ekstraklasie w minioną niedzielę (9 listopada).

Choć może się cieszyć z faktu, że wreszcie pojawił się na boisku, to na pewno był smutny z powodu tego, iż Pogoń przegrała to spotkanie 1:2. Portowcy oddali ponad 30 strzałów na bramkę Jagiellonii, ale to "Duma Podlasia" w doliczonym czasie gry zadała decydujący cios. Mendy przyznał, że jest zachwycony tym, co zobaczył w Polsce.

- Zacznę może od oceny ligi, do której trafiłem. Powiem tak: nie spodziewałem się tego! Liga jest mocno fizyczna, dynamiczna, ale i na dobrym poziomie. Wielkie wrażenie zrobiły też na mnie stadiony Ekstraklasy - podkreślił.

Mendy był zaskoczony. "Wow, to nasz stadion?"

31-latek jest zachwycony stadionami w Polsce z dwóch powodów. Wrażenie robi nie tylko ich wygląd, ale także fakt, ile kibiców zasiada na trybunach.

- Wszędzie albo dużo ludzi, albo po prostu komplety. A co do Pogoni. Dobrze się tu czuję od pierwszego momentu. Kiedy Tan i prezes Alex pokazywali mi filmiki z naszego stadionu, oprawy, całą otoczkę, to też byłem zaskoczony. "Wow, to nasz stadion?" - tak ich wtedy pytałem. Naprawdę ludzie z zewnątrz, spoza Polski, nie zdają sobie sprawy jak polska piłka ligowa dobrze wygląda! - dodał.

Mendy wyznał też, że jego celem jest wygrać z Pogonią trofeum. Klub jeszcze nigdy go nie zdobył, a Francuz zrobi wszystko, by w tym pomóc.