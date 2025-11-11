Trwa ostatnia w tym roku przerwa na mecze reprezentacji narodowych. Przed nami emocje związane ze spotkaniami kadry Jana Urbana, która w ramach eliminacji do mistrzostw świata 2026 zagra z Holandią i Maltą. To także czas spotkań drużyn młodzieżowych. Kadra do lat 21 prowadzona przez Jerzego Brzęczka tym razem zmierzy się z Włochami (14 listopada) i Macedonią Północną (18 listopada). Pierwszoplanową rolę w tych meczach może odegrać Oskar Pietuszewskiego, którego nazwisko nieustannie łączone jest z zagranicznym transferem.

Wartość Pietuszewskiego rośnie. Będzie rekord ekstraklasy?

"Anderlecht nadal zabiega o Oskara Pietuszewskiego, ale warunki finansowe sprawiają, że transfer staje się coraz mniej realny. Polski lewoskrzydłowy jest bardzo pożądany na rynku międzynarodowym, a jego wartość dynamicznie rośnie" - napisał portal voetbalkrant.com.

Według doniesień tego źródła Belgowie już latem wykazywali konkretne zainteresowanie. Odstraszała ich jednak cena, która miała wynosić ponad 11 milionów euro. Co więcej - jak informuje portal - białostoczanie celują w pobicie rekordu transferowego ekstraklasy, a sytuację Pietuszewskiego monitorują także Chelsea i Nantes.

Oskar Pietuszewski przebojem wdarł się do pierwszego składu Jagiellonii, a jesienią stał się prawdziwą gwiazdą polskiej młodzieżówki. Choć w maju skończył dopiero 17 lat, to ma już w dorobku cztery występy w kadrze U-21. Zdobył dla niej cztery gole i zaliczył dwie asysty. Z marszu został jedną z najistotniejszych postaci w drużynie prowadzonej przez Jerzego Brzęczka.

W trwającym sezonie Pietuszewski jest także ważnym ogniwem Jagiellonii. We wszystkich rozgrywkach zagrał dla niej 24 razy, zdobył trzy gole i zaliczył dwie asysty. W miniony weekend to jego trafienie rozstrzygnęło losy ligowego meczu z Pogonią Szczecin.