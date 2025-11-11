Gwiazda Legii na okładce włoskiego dziennika. Wieszczą wielki transfer

Steve Kapuadi jest jednym z liderów Legii Warszawa, gdzie występuje od sierpnia 2023 r. Już od dłuższego czasu krążą spekulacje o możliwym odejściu środkowego obrońcy, którym bardzo zainteresowany jest klub z Serie A.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki ostro o Rajoviciu i Colaku: Za moich czasów w Legii byliby od podawania piłek

Steve Kapuadi wzbudza zainteresowanie klubu z Serie A. Dyrektor sportowy przyjechał na mecz Legii Warszawa

Mowa o Torino, co przewija się już od pewnego czasu. Aktualną sytuację przybliża włoski dziennik "Tuttosport", gdzie 27-latek wylądował na okładce wtorkowego wydania (obok Roberta Lewandowskiego, łączonego z AC Milanem). "Kapuadi w styczniu. Kolejne podejście Torino" - brzmi dopisek.

Steve Kapuadi na okładce 'Tuttosport' zrzut ekranu z 'Tuttosport'

Zobacz również: Kulisy konfliktu Lewandowskiego z Glikiem. "Lubi napić się wódeczki"

W samym artykule ujawniono, że na ostatnim meczu stołecznego zespołu pojawił się wyjątkowy gość. "Styczniowa misja obronna już się rozpoczęła. To nie przypadek, że Davide Vagnati był w Warszawie w niedzielne popołudnie, aby obejrzeć mecz gospodarzy Legii z Termalicą Nieciecza (1:2 - red.). Oczy dyrektora sportowego zwrócone były na Kapuadiego, którego Torino obserwuje od jakiegoś czasu" - przekazano.

Tyle miałby kosztować transfer Steve'a Kapuadiego z Legii Warszawa do Torino

Warszawianie mają całkiem mocną pozycję negocjacyjną, bowiem 12 września obrońca przedłużył kontrakt do końca sezonu 2027/28. Ile mogłaby wynieść opłata transferowa? Zdaniem "Tuttosport" chodzi o kwotę 3-4 mln euro.

W obecnym sezonie Steve Kapuadi rozegrał 23 mecze dla Legii Warszawa (bez gola i asysty). Jego bilans od początku pobytu w stołecznym klubie to 101 występów, sześć bramek oraz dwie asysty.