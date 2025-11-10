Skandaliczne zachowanie piłkarza po meczu z Legią. Wstyd na całą Polskę

Legia Warszawa po raz kolejny w tym sezonie zawiodła na całej linii. 15-krotni mistrzowie Polski (najwięcej tytułów ze wszystkich drużyn) w niedzielne popołudnie przegrali u siebie 1:2 (0:1) z dotychczas ostatnią drużyną tabeli - Bruk-Bet Termalica Nieciecza. - Wstyd, skandal, tak być nie może - powiedział po meczu Artur Jędrzejczyk, obrońca Legii Warszawa.

Warszawianie punkt stracili w czwartej minucie doliczonego czasu gry. Po stracie w ataku pozycyjnym goście przeprowadzili kontrę, którą sfinalizował Andrzej Trubeha.

Haniebnie po tym trafieniu zachował się 25-letni Krzysztof Kubica, pomocnik drużyny Bruk-Bet Termalica Nieciecza, który opuścił boisko w 66. minucie. Na krótkim filmiku słychać, jak Kubica, były piłkarz Górnika Zabrze, przy radości po golu, krzyknął: "J*** Legię!". Skandaliczne zachowanie Kubicy można zobaczyć w linku poniżej.

Wydaje się niemal pewne, że Komisja Ligi ukarze Krzysztofa Kubicę za takie słownictwo i obrażenie przeciwnika.

Kubica w tym sezonie zagrał w 15 spotkaniach, zdobył trzy gole i miał asystę. Do Niecieczy trafił w styczniu tego roku po nieudanej przygodzie w Benevento Calcio. Wcześniej występował w Motorze Lublin i Górniku Zabrze.

"Największy letni niewypał transferowy w Ekstraklasie? Krzysztof Kubica. 180 minut w Motorze Lublin, ostatni występ – 8 listopada z Piastem, dwie minuty. Zbigniew Jakubas między wierszami sugerował, że jego transfer jest nieporozumieniem. Kubica nie znalazł się w kadrze na obóz, a jego roczne wypożyczenie zostało skrócone. A w Górniku zapowiadał się naprawdę obiecująco" - pisał o Kubicy na początku tego roku Bartosz Wieczorek, dziennikarz TVP Sport.

Bruk-Bet Termalica Nieciecza po 15 kolejkach z 13 punktami zajmuje przedostatnie miejsce w PKO BP Ekstraklasie. Do bezpiecznej strefy traci trzy punkty.

Beniaminek rozgrywek w następnej kolejce (21 lipca, godz. 18) zagra u siebie z Arką Gdynia.