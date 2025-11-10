Nocny wpis Grosickiego niesie się po sieci. Było tuż po północy, gdy napisał

Kibice polskiej piłki oglądają jak na razie dość dziwny sezon Ekstraklasy. Faworyci na razie mocno zawodzą. W czołówce utrzymują się Raków i Jagiellonia, za to bardzo słabe wyniki notują Lech i Legia, z czego korzystają inni rywale - m.in. Górnik Zabrze, Wisła Płock, Radomiak, czy Cracovia. Wśród rozczarować można wymienić również Pogoń Szczecin. Zespół, który w dwóch ostatnich latach dochodził do finału Pucharu Polski, a w pięciu ostatnich sezonach kończył sezon w TOP 4, tym razem zawodzi na całej linii.

Grosicki przeprosił kibiców po dramatycznym meczu Pogoni

W niedzielę Pogoń zmierzyła się z Jagiellonią i skończyło się dramatem dla "Portowców". Białostoczanie szybko objęli prowadzenie za sprawą Rallisa w 13. minucie, ale już w 27. minucie wyrównał Grosicki. Goście zadali jednak decydujący cios na sam koniec meczu. W 93. minucie po świetnej kontrze gola zdobył Pietuszewski i dał Jagiellonii trzy punkty, a "Portowcy" mogli tylko się załamać.

Po meczu na portalu X głos zabrał Kamil Grosicki. Krótko zwrócił się do kibiców, a jego słowa brzmią niemal jak wyrok. - Przepraszam, walczymy o utrzymanie - napisał tuż po północy kapitan Pogoni i reprezentant Polski. Co ciekawe, w komentarzach wielu kibiców zwraca uwagę, że wbrew pozorom mecz z Jagiellonią wcale nie był zły w wykonaniu gospodarzy.

Pogoń miała dobry moment, kiedy do klubu trafił nowy trener. Na sam koniec września Roberta Kolendowicza zastąpił Thomas Thomasberg. Pod jego wodzą Pogoń wygrała z Piastem, Cracovią, zremisowała z Lechem i wyeliminowała Legię z Pucharu Polski. Dwa ostatnie mecze jednak kompletnie jej nie wyszły, bo oprócz porażki z Jagiellonią zdarzyła się przegrana z Wisłą Płock (0:2). To w połączeniu z nie najlepszymi wynikami od początku sezonu składa się na 17 punktów w 15 meczach i dopiero 14. miejsce w ligowej tabeli. Pogoń ma cztery punkty przewagi nad strefą spadkową. Liderem jest Górnik Zabrze z 29 punktami. Za nim są Jagiellonia (27 pkt.), Wisła Płock (26 pkt.) i Raków (23 pkt.).

Szczecinianom nie zostaje nic innego jak popracować nad formą w przerwie na kadrę. Po niej zagrają u siebie z Zagłębiem Lubin.