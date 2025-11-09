Arka Gdynia znajduje się poza strefą spadkową Ekstraklasy, ale w tej kolejce beniaminek mógł poczuć sporą presją. Swoje mecze wygrały wszystkie drużyny z miejsc 16-18 i przewaga Arki nad 16. miejscem stopniała do dwóch punktów. A przecież do Gdyni przyjeżdżał Lech Poznań, który miał coś do udowodnienia po tym, jak w czwartek przegrał 2:3 z Rayo Vallecano. Zapowiadało się na kolejny trudny mecz dla gospodarzy, którzy w ostatnich tygodniach potrafili przegrać 1:5 z Górnikiem, 0:4 z Jagiellonią czy 0:4 z Zagłębiem Lubin.

REKLAMA

Zobacz wideo Wojciech Borowiak, trener judo, o dzieciństwie Roberta Lewandowskiego: on nawet gdy jadł zupę, to z piłką pod pachą

Arka gorsza do przerwy. Piękna akcja Lecha

Mecz w Gdyni nie był może tak pasjonującym widowiskiem jak zakończone chwilę przed nim spotkanie Pogoni Szczecin z Jagiellonią Białystok, ale to nie oznacza, że było nudno. Arka już w pierwszej minucie próbowała sprawić zagrożenie, ale bez konsekwencji dla Lecha. I w końcu to gospodarze stracili gola na 0:1. W 15. minucie Luis Palma przebiegł kilkanaście metrów z piłką, zmienił stronę i dośrodkował w pole karne. Trafiła ona do Lismana, który zgrał ją do niekrytego Pablo Rodrigueza. Hiszpan musiał trafić w tej sytuacji.

Arka niemal od razu odpowiedziała, ale dobrze w bramce spisał się Bartosz Mrozek. W kolejnych minutach lepiej grał Lech, który jeszcze przed przerwą mógł liczyć na podwyższenie prowadzenia. To się jednak nie udało i po pierwszej połowie poznaniacy wygrywali tylko 1:0.

Co zrobił Ouma? Czerwona kartka i wielkie problemy Lecha

Lech kontrolował grę i wydawało się, że gospodarzom będzie bardzo trudno o zdobycie przynajmniej punktu. I wtedy mistrzowie Polski sami postanowili pomóc Arce. Najpierw nie wykorzystali świetnej okazji na zdobycie gola, a potem... zaczęli grać w dziesiątkę. Timothy Ouma dostał dwie żółte kartki w trzy minuty i od 55. minuty gospodarze grali w przewadze. Co ciekawe - wydaje się, że arbiter początkowo nie chciał pokazać żółtej kartki, ale przekonała go reakcja faulowanego zawodnika Arki i sztabu szkoleniowego tej drużyny, który domagał się kary indywidualnej dla Oumy.

Arka szybko z tego skorzystała. Już w 64. minucie był remis - bramkę na 1:1 zdobył Sebasitan Kerk do spółki z Espiauem - Polak uderzył z woleja, a piłka odbiła się od Hiszpana do siatki.

W 72. minucie było już 2:1. Znów do siatki trafił Espiau, który tym razem wykorzystał dośrodkowanie wprowadzonego chwilę wcześniej Gaprindaszwilego.

Próbował ratować się trener Lecha, który wpuścił na boisko Pereirę, Ismaheela i Bengtssona, ale nic to nie dało. W 78. minucie Espiau zdobył swoją trzecią bramkę w tym meczu, a Lech był na kolanach, kompletnie upokorzony. Chwilę później Hiszpan został zmieniony i otrzymał zasłużoną owację od fanów Arki.

Lech do końca meczu już tylko dogorywał. Arka odniosła bardzo ważne zwycięstwo, dzięki któremu... wyprzedziła w tabeli Legię Warszawa. A Lech? Wydaje się, że wkrótce w Poznaniu może dojść do zmiany trenera. Zespół Nielsa Frederiksena zakopuje się w środku tabeli.