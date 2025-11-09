Tak wygląda tabela Ekstraklasy po kompromitacji Legii

Niedziela w Ekstraklasie już od pierwszych spotkań zaoferowała kibicom dwa mecze niezwykle istotne dla układu tabeli. Raków Częstochowa, grał na wyjeździe z Koroną Kielce, a w razie zwycięstwa któraś z tych drużyn mogła awansować na czwarte miejsce w tabeli, czyli premiowane grą w eliminacjach Ligi Konferencji. Z kolei Legia podejmowała u siebie ostatnią Termalicę. Gospodarze grali o zachowanie kontaktu punktowego z ligową czołówką. Goście - o awans z ostatniego miejsca w tabeli.

W Kielcach podopieczni Jacka Zielińskiego nie dali rady faworytom z Częstochowy (1:4), wobec czego to Raków wskoczył na czwarte miejsce w tabeli Ekstraklasy. Ale jeszcze ciekawsze rzeczy działy się przy Łazienkowskiej. Tam Termalica sensacyjnie schodziła na przerwę przy prowadzeniu 1:0. Gdyby taki wynik się utrzymał, to Legię od strefy spadkowej dzieliłyby zaledwie cztery punkty. Napisać, że byłby to dramat, to jak nie napisać nic.

Ostatecznie Legia strzeliła gola na 1:1, ale w doliczonym czasie gry Bruk-Bet sensacyjnie wyszarpał zwycięstwo i przełamał fatalną passę aż jedenastu spotkań bez wygranej. I dokonał tego przy Łazienkowskiej.

Wynik 2:1 dla Niecieczy sprawił, że popularne "Słoniki" dopisały do tabeli Ekstraklasy 3 punkty i z 13. "oczkami" łącznie wyprzedziły Piasta Gliwice.

Z kolei Legia zajmuje miejsce w dolnej części tabeli, gdyż jest dopiero dziesiąta. Kibicom z Warszawy zapewne w najgorszych koszmarach nie śni się spadek ich zespołu, ale liczby są nieubłagane. Legia aktualnie ma tylko cztery punkty przewagi nad strefą spadkową. Za to od miejsca premiowanego grą w europejskich pucharach dzieli ją sześć punktów.

Tabela ekstraklasy po meczu Legia Warszawa - Bruk-Bet Termalica Nieciecza:

1. Górnik Zabrze - 15 meczów, 29 punktów, bilans bramek: 26:14

2. Wisła Płock - 14, 26 pkt, 19:10

3. Jagiellonia Białystok - 13, 24 pkt, 25:17

4. Raków Częstochowa - 14, 23 pkt, 20:18

5. Radomiak Radom - 15, 22 pkt, 28:24

6. Cracovia - 14, 22 pkt, 21:17

7. Zagłębie Lubin - 14, 21 pkt, 27:18

8. Lech Poznań - 13, 21 pkt, 22:20

9. Korona Kielce - 15, 20 pkt, 17:16

10. Legia Warszawa - 14, 17 pkt, 16:15

11. Widzew Łódź - 15, 17 pkt, 22:23

12. Pogoń Szczecin - 14, 17 pkt, 20:25

13.GKS Katowice - 15, 17 pkt, 21:27

14. Motor Lublin - 14, 16 pkt, 19:24

15. Arka Gdynia - 14, 15 pkt, 10:25

16. Lechia Gdańsk - 15, 13 pkt, 25:32

17. Bruk-Bet Termalica Nieciecza - 15, 13 pkt, 19:29

18. Piast Gliwice - 13, 11 pkt, 13:16