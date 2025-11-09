Były trener Legii wskazał jej dwóch kandydatów na trenera

Legia Warszawa fatalnie spisuje się w PKO BP Ekstraklasie w tym sezonie. W 13 spotkaniach zdobyła zaledwie 17 punktów i zajmuje dopiero 10. miejsce w tabeli. Dla klubu z wielkimi ambicjami to prawdziwa katastrofa. Warszawianie w czterech ostatnich spotkaniach ligowych zdobyli dwa punkty. W efekcie doszło do zakończenia współpracy z Edwardem Iordanescu. Zespół obecnie prowadzi Inaki Astiz.

Marek Gołębiewski radzi Legii Warszawa ws. wyjścia z kryzysu

Na temat sytuacji w Legii Warszawa wypowiedział się Marek Gołębiewski, były trener najbardziej utytułowanej polskiej drużyny. Zwrócił uwagę na presję, jaka jest w tym klubie.

- Zawodnicy czytają, wiedzą, w jakim są klubie. Przychodzą do Legii i radzą sobie z presją. Mówić o Legii, tak jak my tutaj, a być tam i pracować to są dwie różne rzeczy. Fajnie się mówi, opowiada, ja teraz się mędrkuję. Być tam w środku i podejmować mądre decyzje, decyzje na spokojnie, to jest klucz - powiedział Gołębiewski w programie "Futbol Totalny".

Wskazał też swoich kandydatów na nowego trenera Legii Warszawa.

- Żeby w tym klubie sobie poradzić, trzeba wiedzieć, czego się chce, mieć długofalowy plan i spokojnie go realizować. Jak się w Legii pracuje, to tak łatwo się nie da. Jacek Magiera i Aleksandar Vuković to są dwie takie osoby i mówię to jako kibic Legii Warszawa. Osoby, które znają ten klub, wiedzą, jak do niego wejść z marszu i poukładać to po swojemu - dodał.

Marek Gołębiewski prowadził Legię Warszawa w 11 spotkaniach na przełomie października i grudnia 2021 roku. Jego bilans to: 8 zwycięstw, 4 remisy i 5 porażek.

Legia Warszawa w niedzielę będzie miała szansę przełamać złą serię. O godz. 14.45 podejmie ostatnią drużynę tabeli, beniaminka Bruk-Bet Termalica Nieciecza.

Relacja na żywo z tego pojedynku na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.