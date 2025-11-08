Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

Wierzyć się nie chce, co zrobili przed meczem. "Szczyt żenady", "łódzkie bydło"
Miłośnicy Ekstraklasy sobotni mecz Lechii Gdańsk z Widzewem Łódź zapamiętają za sprawą dwóch bramek Tomasa Bobceka czy koszmarnego pudła Angela Baeny. Sporo obecnie mówi się jednak też o tym, co działo się jeszcze przed pierwszym gwizdkiem. Chodzi o zachowanie kibiców Widzewa. "To jest szczyt. Nie tylko głupoty, lecz także żenady" - czytamy na portalu "X".
Widzew Łódź - Lechia Gdańsk
Screen - Canal+

W 15. kolejce Ekstraklasy doszło do małej niespodzianki. Lechia Gdańsk pokonała na własnym stadionie Widzew Łódź i dzięki temu jest coraz bliżej wydostania się ze strefy spadkowej. Tymczasem ekipa, którą od połowy października prowadzi Igor Jovicević, doznała już ósmej porażki w tym sezonie. W tym momencie do lidera tabeli, czyli Górnika Zabrze, traci aż dwanaście punktów.

Zobacz wideo Adam Nawałka w Wieczystej Kraków? Kosecki: Są ambicje, ale nie wiem co na to trener

Skandal w meczu Lechii z Widzewem

Z okazji zbliżającego się Święta Niepodległości, przed meczami Ekstraklasy organizatorzy odgrywają hymn narodowy. Nie inaczej było w Gdańsku. Obecni na stadionie kibice odśpiewali dwie pierwsze zwrotki Mazurka Dąbrowskiego. Przyłączyli się oczywiście do nich piłkarze czy członkowie sztabów szkoleniowych. W momencie, gdy melodia hymnu już nie wybrzmiewała, fani Lechii w większości zdecydowali się odśpiewać jeszcze jego trzecią oraz czwartą zwrotkę.

Kibice Widzewa w tamtym momencie byli jednak najwidoczniej skupieni już na nadchodzącej rywalizacji na boisku. Jak możemy przeczytać na portalu "X", z ich trybuny padały takie zdania jak "jazda z k**wami". To nie spodobało się wielu internautom. "Ale żeby Mazurka Dąbrowskiego zagłuszać "jazdą z k**wami", to jest szczyt. Nie tylko głupoty, lecz także żenady" - napisał na "X" Tomasz Górski z portalu "gol24.pl".

ZOBACZ TEŻ: Borek podsumował powrót Feio do Ekstraklasy. Tylko trzy słowa

Pod jego słowem pojawiło się wiele wulgarnych komentarzy oraz słów oburzenia. "Łódzkie bydło" - napisał jeden z kibiców. Niektórzy jednak bronili fanów Widzewa Łódź. "Dobrze wiesz, że przestali grać hymn na stadionie" - czytamy.

W 16. kolejce Ekstraklasy Widzew Łódź zmierzy się z Koroną Kielce, a Lechia Gdańsk z Legią Warszawa.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/11 Z Warszawą kojarzy się Legia, ale nie możemy zapomnieć także o:

Quiz footbolowy. Dobrze znasz kluby piłkarskie? 9/11 to minimum dla kibica!