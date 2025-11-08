Jagiellonia ma kolejny gigantyczny talent? Ależ fenomenalny gol!

Choć w ostatnich latach akademia Jagiellonii Białystok nie była pierwszą, która przychodziła do głowy, gdy była mowa o tych najlepszych, na Podlasiu dostarczają powoli argumentów, by to zmienić. Piłkarska Polska zdążyła się już zachwycić w tym sezonie Oskarem Pietuszewskim, który wyrósł na największą polską nadzieję na pozycji skrzydłowego. Niektórzy domagali się go już w seniorskiej reprezentacji, ale jak dotąd Jan Urban jeszcze podchodzi do tego zachowawczo, a Pietuszewski może sobie masakrować rywali w kadrze do lat 21 (cztery gole i dwie asysty w czterech meczach).

Urodzony w USA, kiedyś może przynieść dumę Polsce

Jednak niewykluczone, że niedługo białostoczanom objawi się kolejny olbrzymi talent na pozycji skrzydłowego. To Zachary Zalewski, który urodził się w USA, a do Jagiellonii przyszedł latem z Columbus Crew. Maciej Chorążyk, szef skautingu zagranicznego PZPN, w październiku w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet wprost nazwał go kozakiem i choć przed nim długa droga, to jego gol z ostatniego meczu rezerw Jagiellonii sygnalizuje, że talent faktycznie jest w nim ogromny.

Młody talent błysnął w III lidze. Co za gol!

Jagiellonia II Białystok zagrała w sobotę 8 listopada u siebie z GKS-em Bełchatów. Przez zdecydowaną większość meczu zanosiło się na bezbramkowy remis, aż w końcu w 90. minucie sprawy w swoje ręce wziął Zalewski. Urodzony w 2009 roku skrzydłowy opanował piłkę tuż przed narożnikiem pola karnego i idealnym, podkręconym strzałem z lewej nogi prosto w okienko pokonał bramkarza, dając tym samym swojej drużynie zwycięstwo, które odsunęło ją na trzy oczka od strefy spadkowej grupy I w III lidze.

W mediach społecznościowych już pojawiły się głosy sugerujące trenerowi Adrianowi Siemieńcowi szansę dla Zalewskiego w pierwszym zespole kosztem choćby zawodzących Louki Pripa czy Alejandro Cantero. Oczywiście mowa o zawodniku, który podczas Euro 2008 dopiero szykował się do przyjścia na świat (urodził się 3 stycznia 2009 roku), ale jeśli dalej będzie się rozwijał oraz strzelał gole (tym bardziej tak piękne), szybko może doczekać się swoich minut w Ekstraklasie.