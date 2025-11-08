To była 96. minuta! Ależ końcówka w meczu ulubieńców Karola Nawrockiego

Była 96. minuta meczu Lechia Gdańsk - Widzew Łódź (sędzia doliczył aż 14 minut, bo była przerwa dziesięciominutowa z powodu odpalenia przez kibiców rac). Właśnie wtedy z prawej strony dośrodkował Camilo Mena, a Tomas Bobcek wyskoczył najwyżej i strzałem głową pod poprzeczkę z siedmiu metrów zdobył gola na 2:1. Dla Słowaka była to już dziewiąta bramka w tym sezonie i wyprzedził dotychczasowego lidera najlepszych strzelców rozgrywek - Jesusa Imaza (Jagiellonia Białystok).

REKLAMA

Zobacz wideo Adam Nawałka w Wieczystej Kraków? Kosecki: Są ambicje, ale nie wiem co na to trener

Lechia Gdańsk wygrywa po golu w 96. minucie

- Przyjechaliśmy na mecz środkowych napastników i obu możemy podziękować. Obaj są w formie i znają się na swojej robocie. Pochwalmy finisz obu piłkarzy. Zachowali się fantastycznie, to był świetny finisz, bo to nie były łatwe sytuacje - mówił komentator Canal+Sport po dwóch golach na początku drugiej połowy.

Najpierw w 50. minucie łodzianie zagrali ładną, zespołową akcję. Shehu prostopadle podał w pole karne do Sebatiana Bergiera, a ten strzałem z 12 metrów pod poprzeczkę nad wychodzącym bramkarzem, trafił do siatki. W efekcie ulubiona drużyna prezydenta Karola Nawrockiego przegrywała wtedy 0:1.

Gospodarze szybko wyrównali. Dziewięć minut później na prawej strony Angel Baena Perez z łatwością stracił piłkę przy linii bocznej na swojej połowie, gdańszczanie zrobili szybką kontrę, Kacper Sezonienko dośrodkował z lewej strony, a Tomas Bobcek uprzedził obrońców i z siedmiu metrów zdobył gola.

Lechia Gdańsk po tej wygranej z 13 punktami jest na 16. miejscu w tabeli, a łodzianie z 17 punktami zajmują 11. pozycję.

Gdańszczanie w następnej kolejce zagrają na wyjeździe z Legią Warszawa (22 listopada, godz. 20.15), a Widzew Łódź zmierzy się z Koroną Kielce (23 listopada, godz. 17.30).

Zobacz także: To wtedy Szczęsny straci miejsce w bramce? Flick ogłosił ws. powrotu Garcii

W sobotę odbędą się jeszcze dwa mecze PKO BP Ekstraklasy: Motor Lublin - Wisła Płock (godz. 17.30) i GKS Katowice - Piast Gliwice (godz. 20.15).

Lechia Gdańsk - Widzew Łódź 2:1 (0:0)