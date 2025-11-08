Borek podsumował powrót Feio do Ekstraklasy. Tylko trzy słowa

Feio w maju pożegnał się z Legią Warszawą i niedługo później znalazł zatrudnienie w USL Dunkerque. We Francji wytrzymał jednak tylko parę tygodni i po kilku miesiącach ponownie rozpoczął pracę w Polsce. Jego Radomiak Radom zdążył już pokonać Lechię Gdańsk na wyjeździe (2:1) i co bardziej imponujące, Cracovię. Z niedawnym liderem Ekstraklasy ekipa Portugalczyka wygrała aż 3:0, co było sporą niespodzianką i pozwoliło Radomiakowi awansować na czwarte miejsce w tabeli.

Mateusz Borek zabrał głos po dwóch zwycięstwach Feio

Na ten moment Radomiak traci tylko siedem punktów do lidera Ekstraklasy, czyli Górnika Zabrze. W najbliższym czasie nie będzie miał jednak zbyt sprzyjającego terminarza. Zmierzy się z kolejno z Lechem Poznań, wspomnianą ekipą Michala Gasparika oraz Pogonią Szczecin. Krytycy Feio przypominają też, że Portugalczyk w przeszłości wielokrotnie był bohaterem afer, które psuły atmosferę wokół i wewnątrz klubu. Niektórzy uważają, że to kwestia czasu, aż taka pojawia się w Radomiu.

Wiary w Portugalczyka najwidoczniej nie brakuje jednak Mateuszowi Borkowi. Komentator sportowy i jeden z właścicieli Kanału Sportowego na portalu "X" w piątek napisał krótko: "Pan trener Feio". Dodał do tego też kilka emotikonek i przypomniał, że 35-latek odniósł już drugie zwycięstwo w roli trenera Radomiaka.

W najbliższym czasie piłkarzy czeka przerwa reprezentacyjna. Radomiak Radom z Lechem Poznań w ramach 16. kolejki Ekstraklasy zmierzy się dopiero 23 listopada.