Iordanescu przerwał milczenie. Oto co napisał o Legii

Minął równo tydzień od zwolnienia Edwarda Iordanescu z pozycji trenera Legii Warszawa. Wybór byłego selekcjonera reprezentacji Rumunii okazał się zupełnie nietrafiony. Stołeczny zespół słabo punktował w lidze (16 pkt na 36 możliwych), prezentował kiepski styl gry, a sam trener Iordanescu nie wywierał dobrego wrażenia także swoją osobowością, wielokrotnie narzekając choćby na zbyt późne transfery. Czarę goryczy przelało odpadnięcie już w 1/16 finału Pucharu Polski z Pogonią Szczecin (1:2 po dogrywce).

Iordanescu nie zapomniał o Legii. Długi wpis na Facebooku

Drużynę tymczasowo objął Inaki Astiz, który zdążył poprowadzić już Legię w dwóch meczach (1:1 z Widzewem Łódź w Ekstraklasie i 1:2 z NK Celje w Lidze Konferencji). Zapewne zdąży i w trzecim, bo wątpliwe, by do niedzieli 9 listopada Legia ogłosiła nowe nazwisko (grają wówczas o 14:45 z Bruk-Betem Termaliką). Tymczasem sam Iordanescu jeszcze o klubie nie zapomniał. Rumun na swoim oficjalnym profilu na Facebooku zamieścił dłuższy wpis, w którym podsumował swój czas spędzony w Warszawie.

- Jestem wdzięczny za możliwość pracowania w tak prestiżowym klubie z wielkimi tradycjami i niesamowitymi kibicami. Była to podróż zarówno skomplikowana, jak i fascynująca. Pełna intensywności, choć krótsza niż wszyscy oczekiwaliśmy. Ja i mój sztab pracowaliśmy z pełnym zaangażowaniem i wiedzą. W piłce nożnej, podobnie jak w życiu, odpowiedzi czasami przychodzą później, a tylko czas może przynieść pełne zrozumienie wyzwań, które wykraczają poza możliwości sztabu szkoleniowego - napisał rumuński szkoleniowiec.

Iordanescu "już zawsze będzie kibicem Legii"

- Mam nadzieję, że wygranie Superpucharu oraz awans do Ligi Konferencji przyniosły kibicom wiele radości, a jednocześnie pomogły klubowi zyskać dostęp do nowej drogi do finansowej stabilizacji oraz sukcesu w Europie w przyszłości. Chcę podziękować władzom klubu za zaufanie, którym mnie obdarzyli oraz mojemu zespołowi, a także każdemu profesjonaliście w Legii, który walczył z nami w każdej sekundzie o korzyści dla klubu oraz radość fanów. Było to wyjątkowe doświadczenie i zostanę fanem Legii już na zawsze. Życzę piłkarzom wszystkiego najlepszego i mam nadzieję, że niezwykły duch walki bijący od trybun Legii, wkrótce zostanie nagrodzony świetnymi wynikami, na jakie zasługuje - podsumował Iordanescu.