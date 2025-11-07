Sensacyjny lider Ekstraklasy zatrzymany! 69 dni i koniec

Zagłębie Lubin przed początkiem sezonu było wskazywane jako jeden z zespołów, który będzie miał problemy z punktowaniem i może włączyć się do walki o utrzymanie w lidze. Od początku rozgrywek Leszek Ojrzyński udowadnia jednak, że ma pomysł na klub z Dolnego Śląska. Nie inaczej było w piątkowy wieczór.

Do Lubina przyjechał rozpędzony lider ekstraklasy. Górnik Zabrze nie przegrał od 30 sierpnia i porażki 0:1 z Motorem Lublin. To zabrzanie, choć osłabieni brakiem Patrika Hellebranda, byli faworytami piątkowej potyczki. Zagłębie chciało jednak wykorzystać atut własnego boiska. Boiska, na którym w tym sezonie przegrywały chociażby Legia (1:3) i Lechia (2:6).

Już w 13. minucie spotkania gospodarze otworzyli wynik meczu. Spory udział miał w tym bramkarz Górnika - Marcel Łubik. To on wypuścił piłkę z rąk po strzale Leonardo Rochy, umożliwiając rosłemu napastnikowi Zagłębia dobitkę z najbliższej odległości. To był dla niego już siódmy gol w tym sezonie. Więcej zdobył jedynie Jesus Imaz z Jagiellonii Białystok.

Zabrzanie jeszcze do przerwy mogli doprowadzić do wyrównania. W ofensywnej akcji pokazał się Josema, a w innej Adam Radwański zatrzymał Ousmane'a Sowa.

Druga połowa rozpoczęła się dla Zagłębia najlepiej jak tylko mogła. W 50. minucie piłka znalazła się pod nogami Filipa Kocaby, który oddał strzał z pierwszej piłki sprzed pola karnego. Łubik nie miał żadnych szans i lubinianie prowadzili już 2:0.

Górnik nie potrafił znaleźć sposobu na to, żeby piłka trafiła do bramki strzeżonej przez Buricia. I to nawet wtedy, gdy bośniacki bramkarz Zagłębia był daleko od akcji. Jarosław Kubicki trafił w poprzeczkę, a nie do opuszczonej przez Buricia bramki.

Ostatecznie gol Filipa Kocaby był ostatnim, który tego dnia padł w Lubinie. W 87. minucie doszło do ważnego wydarzenia. Mateusz Grzybek, obrońca Zagłębia, pojawił się na murawie podczas meczu ekstraklasy, po raz pierwszy od ponad roku. Z powodu poważnych problemów zdrowotnych po raz ostatni zagrał w elicie 4 listopada 2024 roku. Strzelił wówczas gola w wygranych 3:0 derbach Dolnego Śląska ze Śląskiem Wrocław.

W następnej kolejce - już po przerwie reprezentacyjnej - Zagłębie Lubin zagra u siebie z Pogonią Szczecin. Mecz został zaplanowany na poniedziałek 24 listopada na 19:00. Górnik Zabrze trzy dni wcześniej zmierzy się u siebie z Wisłą Płock. Spotkanie zostanie rozegrane w piątek 21 listopada o 20:30.