Legia podbierze trenera z I ligi?! Mamy nowe wieści!

Śląsk Wrocław to jeden z trzech spadkowiczów z ekstraklasy. W I lidze radzi sobie co najmniej przyzwoicie. Po 15 kolejkach zajmuje trzecie miejsce w tabeli, z punktem straty do wicelidera - Pogoni Grodzisk Mazowiecki. Trenerem drużyny po spadku pozostał Ante Simundza. Okazuje się, że praca Słoweńca jest doceniana poza Wrocławiem.

Ze Śląska do Legii? Mamy jasne stanowisko

"Legenda Mariboru i Mury otrzymała bardzo kuszącą ofertę" - pisze portal ekipa.svet24.si, który wprost informuje o tym, że usługami Simundzy zainteresowana jest... Legia Warszawa. Stołeczny klub, który nie tak dawno pożegnał się z Edwardem Iordanescu, póki co ma tymczasowego trenera w osobie Inakiego Astiza.

Hiszpan, który od lat związany jest z Legią, poprowadził ją w meczach z Widzewem (1:1) i Celje (1:2). Na tym drugim spotkaniu - jak przekonuje słoweński portal - miał być obecny agent Simundzy. Źródła w ojczyźnie trenera przekonują, że jest on poważnie zainteresowany Legią.

"Polski gigant pilnie poszukuje nowego trenera, a z ławką trenerską Legii łączonych jest wielu uznanych trenerów. Jednak, jak udało nam się dowiedzieć, pierwszym wyborem jest Ante Simundza, który wkrótce może zostać nowym trenerem Legii i będzie starał się poprawić jej wyniki" - czytamy we wspomnianym źródle.

Co na temat tych rewelacji sądzą w stolicy Dolnego Śląska? Zasięgnęliśmy języka w kuluarach Śląska Wrocław. W klubie utrzymują, że nie otrzymali od Simundzy żadnego sygnału wyrażającego chęć odejścia. Trener normalnie przygotowuje zespół do niedzielnego meczu z Polonią Bytom, a o informacjach łączących go z Legią - jak słyszymy - dowiedział się ze słoweńskich mediów.

Warto przypomnieć, że temat Simundzy w Legii wrócił jak bumerang. Wcześniej funkcjonował w przestrzeni medialnej już wcześniej. Ten fakt przypomniał redaktor naczelny portalu slasknet.com Krzysztof Banasik, który na portalu X napisał:

"Popytałem - tak, jest taki pomysł Legii, ale nie jest to nowa koncepcja. Legia chciała go już latem, ale Simundza wybrał Śląsk. Teraz Legia robi podchody, ale przecież trener ma ważny kontrakt, w grę wchodzi więc "transfer". Trudno go wycenić, ale to mogłoby być nawet milion euro"

Ante Simundza został trenerem Śląska 24 grudnia 2024 roku. Od tego czasu poprowadził go w 33 meczach. Wygrał 15 z nich, osiem zremisował i 10 przegrał. Wrocławianie w trwającym sezonie imponują grą na własnym stadionie. Aż 20 z 27 punktów zdobyli w roli gospodarza. Znacznie gorzej wygląda ich gra na wyjazdach. W delegacji WKS zainkasował zaledwie siedem punktów na 21 możliwych do zdobycia.

Najbliższym rywalem Śląska będzie Polonia Bytom. Mecz 16. kolejki I ligi zaplanowano na niedzielę 9 listopada o 14:30.