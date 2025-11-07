Oto nowy trener Legii Warszawa?! Zaawansowane rozmowy

31 października - dzień po odpadnięciu z rozgrywek o Puchar Polski - Legia Warszawa pożegnała się z Edwardem Iordanescu. Już wcześniej wokół pracy rumuńskiego szkoleniowca pojawiało się sporo kontrowersji, a on sam nie dawał sygnałów, że jest przekonany co do swojej misji na Łazienkowskiej. Cierpliwość władz klubu ostatecznie się skończyła.

Bjelica na celowniku Legii. "Zaawansowane rozmowy"

Obecnie Legię prowadzi tymczasowy trener - Inaki Astiz. Wyniki się nie poprawiły, bo najpierw Wojskowi zremisowali na wyjeździe z Widzewem Łódź (1:1), a następnie przegrali z Celje 1:2. Zresztą nikt nie oczekiwał, że Astiz otrzyma posadę na stałe. Legia wciąż szuka szkoleniowca, a Marek Jóźwiak, były piłkarz tego klubu, potwierdził, że poważnym kandydatem do pełnienia tej funkcji jest Nenad Bjelica.

- Nikt nie ukrywa tego, że Legia prowadzi zaawansowane rozmowy z Nenadem Bjelicą. Tak wynika z moich informacji. Pytanie, czy to jest trener odpowiedni na ten klub. Trzeba spojrzeć na jego przeszłość i zastanowić się, czy on na pewno odmieni Legię i pozwoli jej walczyć o ścisłą czołówkę w tabeli - powiedział Jóźwiak w Radio Dla Ciebie.

- Mam bardzo mieszane uczucia w tej sprawie. Długość jego pracy i wyniki w klubach nie były moim zdaniem zbyt dobre. Wiadomo, że Dinamo Zagrzeb to w Chorwacji hegemon i nawet ja zdobywałbym na tym podwórku sukcesy. W innych zespołach było zdecydowanie gorzej, zresztą od prawie roku Bjelica jest bez pracy - dodał Jóźwiak.

Bjelica jest dobrze znany w Polsce. Gorąca kandydatura

W przeszłości Chorwat pracował w Lechu Poznań w latach 2016-2018. I choć Lech potrafił za jego kadencji grać efektownie, to nie zdobył żadnego trofeum, co uznano za wielki zawód.

Jako trener Dinama Zagrzeb wywalczył dwa mistrzostwa Chorwacji i jeden puchar kraju. W tym klubie pracował najpierw w latach 2018-2020, a później przez krótki czas w 2024 roku. Był także szkoleniowcem m.in. Unionu Berlin i Trabzonsporu.